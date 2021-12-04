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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/chislo-sluchaev-covid-v-abkhazii-vyroslo-na-105-za-sutki-odin-chelovek-skonchalsya-1036595007.html
Число случаев COVID в Абхазии выросло на 105 за сутки, один человек скончался
Число случаев COVID в Абхазии выросло на 105 за сутки, один человек скончался
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 341 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 105 из них, сообщает... 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T23:14+0300
2021-12-04T23:15+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 341 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 105 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гагрской ЦРБ умер мужчина 1932 года рождения.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 21, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, восемь человек в тяжёлом состоянии здоровья. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28822 человека.
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новости, коронавирус - 2021

Число случаев COVID в Абхазии выросло на 105 за сутки, один человек скончался

23:14 04.12.2021 (обновлено: 23:15 04.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов от COVID-19 в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве
Лечение пациентов от COVID-19 в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 341 человек за сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 105 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гагрской ЦРБ умер мужчина 1932 года рождения.
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 62 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 21, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 65 пациентов, восемь человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 35407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28822 человека.
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