https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/komarovksiy-ob-omikron-shtamme-covid-19-zhdem-i-ne-panikuem---1036590132.html

Комаровский об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем

Комаровский об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем

Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем вызван ажиотаж вокруг омикрон-штамма COVID-19. 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T15:29+0300

2021-12-04T15:29+0300

2021-12-04T16:02+0300

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Комаровксий об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем Комаровксий об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем

В ЮАР долгие годы продолжается эпидемия ВИЧ, в связи с чем в этой стране выстроена сеть хорошо финансируемых вирусологических лабораторий, и именно поэтому в ЮАР могут хорошо понимать, что происходит в их стране с вирусами, отметил доктор."Неделю назад в ЮАР обнаружили, что рост заболеваемости, который у них обычно отмечается с ноября, связан с уникальным вариантом коронавируса, который они раньше не видели. При этом с начала ноября из ЮАР самолетами в Европу прилетело около ста тысяч человек", ― рассказал Комаровский.В ЮАР привито около 25% населения, при этом имеет место рост заболеваемости, но нет роста летальности и нет роста потребности в кислороде, подчеркнул доктор.Идеальной средой для мутаций является организм ВИЧ-инфицированного человека, в котором вирус может существовать неделями, месяцами и даже годами, и он все время меняется, отмечает медик."На сегодня мы можем точно сказать одно ― что ПЦР-тесты, которые выявляют дельту и все остальное, выявляют и новый штамм "омикрон". Других конкретных ответов на вопросы о штамме "омикрон" нет, но они должны появиться в течение одной ― полутора ближайших недель, это вопросы по вакцинам, и в течение месяца ― полутора будет известно и все остальное", ― говорит доктор.В исследовании свойств "омикрона" еще предстоит узнать его заразность, сегодня нет ответа на вопрос, почему штамм так стремительно распространился в ЮАР – из-за того, что он заражает лучше, чем "дельта", или возник кто-то, кто был супер-распространителем."Еще важна способность этого варианта заражать вакцинированных или невакцинированных, также непонятна возможная тяжесть заболевания. Нет повышенной летальности и потребности в кислороде, есть даже надежда на то, что этот вариант распространяется не хуже, чем "дельта", но вызывает более легкое течение", ― говорит Комаровский.

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