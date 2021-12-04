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Комаровский об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем
Комаровский об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем
Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем вызван ажиотаж вокруг омикрон-штамма COVID-19. 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T15:29+0300
2021-12-04T15:29+0300
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Комаровксий об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем
Комаровксий об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем
В ЮАР долгие годы продолжается эпидемия ВИЧ, в связи с чем в этой стране выстроена сеть хорошо финансируемых вирусологических лабораторий, и именно поэтому в ЮАР могут хорошо понимать, что происходит в их стране с вирусами, отметил доктор."Неделю назад в ЮАР обнаружили, что рост заболеваемости, который у них обычно отмечается с ноября, связан с уникальным вариантом коронавируса, который они раньше не видели. При этом с начала ноября из ЮАР самолетами в Европу прилетело около ста тысяч человек", ― рассказал Комаровский.В ЮАР привито около 25% населения, при этом имеет место рост заболеваемости, но нет роста летальности и нет роста потребности в кислороде, подчеркнул доктор.Идеальной средой для мутаций является организм ВИЧ-инфицированного человека, в котором вирус может существовать неделями, месяцами и даже годами, и он все время меняется, отмечает медик."На сегодня мы можем точно сказать одно ― что ПЦР-тесты, которые выявляют дельту и все остальное, выявляют и новый штамм "омикрон". Других конкретных ответов на вопросы о штамме "омикрон" нет, но они должны появиться в течение одной ― полутора ближайших недель, это вопросы по вакцинам, и в течение месяца ― полутора будет известно и все остальное", ― говорит доктор.В исследовании свойств "омикрона" еще предстоит узнать его заразность, сегодня нет ответа на вопрос, почему штамм так стремительно распространился в ЮАР – из-за того, что он заражает лучше, чем "дельта", или возник кто-то, кто был супер-распространителем."Еще важна способность этого варианта заражать вакцинированных или невакцинированных, также непонятна возможная тяжесть заболевания. Нет повышенной летальности и потребности в кислороде, есть даже надежда на то, что этот вариант распространяется не хуже, чем "дельта", но вызывает более легкое течение", ― говорит Комаровский.
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Комаровский об омикрон-штамме COVID-19: ждем и не паникуем
15:29 04.12.2021 (обновлено: 16:02 04.12.2021)
Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем вызван ажиотаж вокруг омикрон-штамма COVID-19.
В ЮАР долгие годы продолжается эпидемия ВИЧ, в связи с чем в этой стране выстроена сеть хорошо финансируемых вирусологических лабораторий, и именно поэтому в ЮАР могут хорошо понимать, что происходит в их стране с вирусами, отметил доктор.
"Неделю назад в ЮАР обнаружили, что рост заболеваемости, который у них обычно отмечается с ноября, связан с уникальным вариантом коронавируса, который они раньше не видели. При этом с начала ноября из ЮАР самолетами в Европу прилетело около ста тысяч человек", ― рассказал Комаровский.
В ЮАР привито около 25% населения, при этом имеет место рост заболеваемости, но нет роста летальности и нет роста потребности в кислороде, подчеркнул доктор.
"Паника и суета возникла потому, что этот самый "омикрон" очень уж не похож на предшественников – на другие коронавирусы. И вот здесь в принципе надо понимать, как происходят мутации коронавируса. Если антител много, никакой враг не сможет пробить защиту и болезнь не возникнет. Если антител нет, любой коронавирус вызовет болезнь. А если антител умеренное количество, причем таких – не очень сильных, тогда и возникают мутации, когда в организме человека защита как бы есть, но она слабая, ее можно преодолеть", ― говорит Комаровский.
Идеальной средой для мутаций является организм ВИЧ-инфицированного человека, в котором вирус может существовать неделями, месяцами и даже годами, и он все время меняется, отмечает медик.
"На сегодня мы можем точно сказать одно ― что ПЦР-тесты, которые выявляют дельту и все остальное, выявляют и новый штамм "омикрон". Других конкретных ответов на вопросы о штамме "омикрон" нет, но они должны появиться в течение одной ― полутора ближайших недель, это вопросы по вакцинам, и в течение месяца ― полутора будет известно и все остальное", ― говорит доктор.
В исследовании свойств "омикрона" еще предстоит узнать его заразность, сегодня нет ответа на вопрос, почему штамм так стремительно распространился в ЮАР – из-за того, что он заражает лучше, чем "дельта", или возник кто-то, кто был супер-распространителем.
"Еще важна способность этого варианта заражать вакцинированных или невакцинированных, также непонятна возможная тяжесть заболевания. Нет повышенной летальности и потребности в кислороде, есть даже надежда на то, что этот вариант распространяется не хуже, чем "дельта", но вызывает более легкое течение", ― говорит Комаровский.