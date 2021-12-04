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Кражи и незаконное хранение оружия и наркотиков: МВД опубликовало оперсводку
Кражи и незаконное хранение оружия и наркотиков: МВД опубликовало оперсводку
Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях. 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T13:52+0300
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку за прошедшую неделю, согласно которой возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружия и наркотиков, а также за кражу.Так, незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотического вещества "марихуана" вменяется жителю Сухума Алясу Лейба, 1979 года рождения. Он был задержан в столице, на улице Адлейба. При личном досмотре у Лейба был изъят пистолет с восемью патронами калибра 9 миллиметров. Эксперты установили, что пистолет был кустарным способом переделан из охолощенного в боевой, и пригоденк производству выстрелов. Также задержанный хранил при себе около 2,5 грамм марихуаны. Органом предварительного следствия в отношении Лейба возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия и наркотиков, он отпущен под подписку о невыезде. Еще у одного жителя Сухума Тенгиза Учава, 1988 года рождения, был изъят пистолет системы Макарова. Незаконно хранимое оружие, снаряженное боеприпасами в двух обоймах, Учава перевозил в бардачке своего авто. При исследовании пистолета специалисты экспертно-криминалистического центра МВД установили, что он кустарным способом переделан из сигнального пистолета в боевой и пригоден для выстрелов.В отношении Учава возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозка оружия, сам он отпущен под подписку о невыезде. Расследованием занимается отделение дознания по городу Сухум. Обвинение в хищении чужого имущества предъявлено Гамлету Унанян, 2000 года рождения. Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 ноября в поселке Цандрыпш. Злоумышленник разбил стекло магазина розничной торговли и украл сигареты, алкогольные напитки и деньги из копилки фонда "Доброе дело". Общая сумма ущерба составила 65 500 рублей. Подозреваемый был задержан оперативниками и заключен под стражу, идет следствие по делу.Также, в отношении Адгура Квициния, 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый Квициния был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Преступление было совершено в маршрутке, следовавшей из Нового района к центральному рынку Сухума, когда злоумышленник разрезал рюкзак пассажира и украл кошелек с 23 тысячами рублей и банковскими картами. Квициния в содеянном сознался и отпущен под подписку о невыезде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/Zakonnyy-oborot-chto-nuzhno-znat-o-grazhdanskom-oruzhii-1032068738.html
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новости, мвд абхазии

Кражи и незаконное хранение оружия и наркотиков: МВД опубликовало оперсводку

13:52 04.12.2021 (обновлено: 14:17 04.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машины милиции Абхазии
Машины милиции Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Милиция опубликовала видео с информацией о задержанных правонарушителях.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку за прошедшую неделю, согласно которой возбуждены уголовные дела за незаконное хранение оружия и наркотиков, а также за кражу.
Так, незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотического вещества "марихуана" вменяется жителю Сухума Алясу Лейба, 1979 года рождения. Он был задержан в столице, на улице Адлейба. При личном досмотре у Лейба был изъят пистолет с восемью патронами калибра 9 миллиметров. Эксперты установили, что пистолет был кустарным способом переделан из охолощенного в боевой, и пригоденк производству выстрелов. Также задержанный хранил при себе около 2,5 грамм марихуаны. Органом предварительного следствия в отношении Лейба возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении оружия и наркотиков, он отпущен под подписку о невыезде.
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Еще у одного жителя Сухума Тенгиза Учава, 1988 года рождения, был изъят пистолет системы Макарова. Незаконно хранимое оружие, снаряженное боеприпасами в двух обоймах, Учава перевозил в бардачке своего авто. При исследовании пистолета специалисты экспертно-криминалистического центра МВД установили, что он кустарным способом переделан из сигнального пистолета в боевой и пригоден для выстрелов.
В отношении Учава возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и перевозка оружия, сам он отпущен под подписку о невыезде. Расследованием занимается отделение дознания по городу Сухум.
Обвинение в хищении чужого имущества предъявлено Гамлету Унанян, 2000 года рождения. Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 ноября в поселке Цандрыпш. Злоумышленник разбил стекло магазина розничной торговли и украл сигареты, алкогольные напитки и деньги из копилки фонда "Доброе дело". Общая сумма ущерба составила 65 500 рублей. Подозреваемый был задержан оперативниками и заключен под стражу, идет следствие по делу.
Также, в отношении Адгура Квициния, 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый Квициния был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Преступление было совершено в маршрутке, следовавшей из Нового района к центральному рынку Сухума, когда злоумышленник разрезал рюкзак пассажира и украл кошелек с 23 тысячами рублей и банковскими картами. Квициния в содеянном сознался и отпущен под подписку о невыезде.
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