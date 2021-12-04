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Малия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж
Малия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж
предновогодний месяц - период распродаж. Все ли объявления о скидках стоит принимать за чистую монету, и как не поддастся на уловки маркетологов, в эфире радио... 04.12.2021, Sputnik Абхазия
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Малия
Малия
Черная пятница, киберпонедельник, а вслед за ними сезон предновогодних распродаж. Действительно ли магазины снижают цены на свои товары или это лишь "замануха" для наивных? Как можно по-настоящему сэкономить на покупках и что необходимо знать тем, кто покупает в интернет-магазинах? Своими советами в эфире радио Sputnik поделилась Асида Малия, которая занимается доставкой товаров из интернет-магазинов.Слушайте аудиофайл.
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Малия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж

12:39 04.12.2021
Радио
Малия
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предновогодний месяц - период распродаж. Все ли объявления о скидках стоит принимать за чистую монету, и как не поддастся на уловки маркетологов, в эфире радио Sputnik рассказала интернет-продавец Асида Малия.
Черная пятница, киберпонедельник, а вслед за ними сезон предновогодних распродаж. Действительно ли магазины снижают цены на свои товары или это лишь "замануха" для наивных? Как можно по-настоящему сэкономить на покупках и что необходимо знать тем, кто покупает в интернет-магазинах? Своими советами в эфире радио Sputnik поделилась Асида Малия, которая занимается доставкой товаров из интернет-магазинов.
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