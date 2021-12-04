https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/maliya-rasskazala-kak-ne-ugodit-na-ulovki-marketologov-vo-vremya-rasprodazh--1036577029.html

Малия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж

Малия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж

предновогодний месяц - период распродаж. Все ли объявления о скидках стоит принимать за чистую монету, и как не поддастся на уловки маркетологов, в эфире радио... 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T12:39+0300

2021-12-04T12:39+0300

2021-12-04T12:39+0300

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Малия Малия

Черная пятница, киберпонедельник, а вслед за ними сезон предновогодних распродаж. Действительно ли магазины снижают цены на свои товары или это лишь "замануха" для наивных? Как можно по-настоящему сэкономить на покупках и что необходимо знать тем, кто покупает в интернет-магазинах? Своими советами в эфире радио Sputnik поделилась Асида Малия, которая занимается доставкой товаров из интернет-магазинов.Слушайте аудиофайл.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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