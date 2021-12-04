https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/maliya-rasskazala-kak-ne-ugodit-na-ulovki-marketologov-vo-vremya-rasprodazh--1036577029.html
Малия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж
Малия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж
предновогодний месяц - период распродаж. Все ли объявления о скидках стоит принимать за чистую монету, и как не поддастся на уловки маркетологов, в эфире радио... 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T12:39+0300
2021-12-04T12:39+0300
2021-12-04T12:39+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/03/1036576777_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_8b3918e3258739e87316b9befc7b6bce.jpg
Черная пятница, киберпонедельник, а вслед за ними сезон предновогодних распродаж. Действительно ли магазины снижают цены на свои товары или это лишь "замануха" для наивных? Как можно по-настоящему сэкономить на покупках и что необходимо знать тем, кто покупает в интернет-магазинах? Своими советами в эфире радио Sputnik поделилась Асида Малия, которая занимается доставкой товаров из интернет-магазинов.Слушайте аудиофайл.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/03/1036576777_203:0:2514:1733_1920x0_80_0_0_122d47fbaf0cc190f721c81190ebf18d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Малия рассказала, как не угодить на уловки маркетологов во время распродаж
предновогодний месяц - период распродаж. Все ли объявления о скидках стоит принимать за чистую монету, и как не поддастся на уловки маркетологов, в эфире радио Sputnik рассказала интернет-продавец Асида Малия.
Черная пятница, киберпонедельник, а вслед за ними сезон предновогодних распродаж. Действительно ли магазины снижают цены на свои товары или это лишь "замануха" для наивных? Как можно по-настоящему сэкономить на покупках и что необходимо знать тем, кто покупает в интернет-магазинах? Своими советами в эфире радио Sputnik поделилась Асида Малия, которая занимается доставкой товаров из интернет-магазинов.