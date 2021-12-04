https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/pamyatnik-pogibshemu-glave-mchs-rossii-evgeniyu-zinichevu-otkryli-v-eliste-1036593642.html

Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Элисте

Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Элисте

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Калмыкии, на митинге-реквиеме присутствовали члены его семьи и... 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T17:12+0300

2021-12-04T17:12+0300

2021-12-04T17:12+0300

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/04/1036593585_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_3ce72393a5086840eaa30f90b3862685.jpg

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву открыли в Калмыкии, на митинге-реквиеме присутствовали члены его семьи и руководство чрезвычайного ведомства, сообщает РИА Новости.Генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно."В Элисте состоялось торжественное открытие памятника-бюста трагически погибшему министру МЧС России Евгению Зиничеву", - говорится в сообщении МЧС России.В митинге приняли участие руководство спасательного ведомства во главе с замминистра Андреем Гуровичем, глава Калмыкии Бату Хасиков, руководители федеральных органов власти региона, личный состав регионального главка МЧС и члены семьи погибшего.Монумент, увековечивающий память Героя России, установлен перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в Парке Спасателей. Скульптурная композиция высотой свыше четырех метров, состоящая из постамента, подиума и бюста, весит больше четырех тонн.Автором памятника стал Народный художник России, известный скульптор Салават Щербаков. Он рассказал, что работа над постаментом длилась три месяца."Мы выполнили эскиз, внесли правки от близких и воплотили портрет Евгения Николаевича в бронзе", - сказал скульптор.Память Зиничева почтили минутой молчания, возложив цветы к памятнику."Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине, отдавал всего себя в совершенствовании нашего министерства. Он был настоящим профессионалом. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. Его дела и поступки навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа", - сказал заместитель главы ведомства Андрей Гурович.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Putin-prisvoil-Zinichevu-zvanie-Geroya-Rossii-posmertno-1033174695.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210908/Bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-glavy-MChS-Rossii-1033171350.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия