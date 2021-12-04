https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/pravda-tela-beg-zimoy-1036590406.html

"Правда тела": бег зимой

"Правда тела": бег зимой

Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны... 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T17:33+0300

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"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд? "Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?

Зима - лучшее время, чтобы начать бегать. Бег закаляет, помогает избавиться от стресса, к тому же впереди - достаточно месяцев, чтобы сбросить к лету лишние килограммы. Даже лучше - начать не с бега, а с быстрой ходьбы. Как одеться, чтобы не замерзнуть, не вспотеть и не поскользнуться? И почему разминаться лучше не на улице, а еще в подъезде?Нужно ли надевать несколько слоев одежды? Покупать специальные стельки и наколенники? И почему хорошо, если вы раньше не бегали, начинать это делать именно зимой? Объясняет тренер по бегу, Чемпионка России, Участница Олимпийских игр, побeдительница кубка Европы Елена Орлова.01:44 Насколько безопасно и правильно тренироваться зимой04:30 “Самый идеальный вариант для тех, кто только начинает - не бег, а быстрая ходьба”05:50 В каких кроссовках бегать зимой, и чем можно заменить специальную обувь06:17 Нужно ли надевать несколько слоев одежды07:13 Какие должны быть подошвы, чтобы не поскользнуться08:50 Бафф: нужно ли закрывать рот (и можно ли сделать специальную повязку самому)10:47 Как зимой разминаться перед бегом12:35 Одеваться теплее, чтобы “лучше пропотеть”: стоит ли так делать14:33 Можно ли использовать согревающие стельки и шерстяные наколенникиСлушайте подкасты РИА Новости.

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