https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/shtorm-i-posledstviya-chto-proiskhodit-v-gagre-posle-razgula-stikhii-1036593111.html

Шторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии

Шторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии

Мощный шторм, обрушившийся на Гагру в ночь с 30 ноября на 1 декабря, нанес ущерб нескольким заведениям и подтопил одну из центральных улиц, а также набережную. 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T18:52+0300

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На этой неделе Гагра оказалась под властью стихии. Прибрежную ее часть "атаковали" сильный ветер и вызванный им шторм на море. Больше всего пострадала старая Гагра, набережная и улица имени Терешковой, где подтопило несколько домов.Некоторые летние кафе, расположенные в непосредственной близости к морю, залило водой. Владельцы кафе уже несколько дней приводят свои объекты в порядок и подсчитывают ущерб.Городскую набережную и ту, что находится в исторической части города засыпало песком и камнями. Коммунальные службы города поэтапно освобождают территории от всего этого, но объемы работ довольно большие.Волны также разрушили крайнюю часть городской набережной в районе бывшего пансионата "Энергетик". Бетон советских лет не выдержал натиска стихии.

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Шторм и последствия: что происходит в Гагре после стихии Шторм и последствия: что происходит в Гагре после стихии 2021-12-04T18:52+0300 true PT0M45S

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