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Шторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии
Шторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии
Мощный шторм, обрушившийся на Гагру в ночь с 30 ноября на 1 декабря, нанес ущерб нескольким заведениям и подтопил одну из центральных улиц, а также набережную. 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T18:52+0300
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На этой неделе Гагра оказалась под властью стихии. Прибрежную ее часть "атаковали" сильный ветер и вызванный им шторм на море. Больше всего пострадала старая Гагра, набережная и улица имени Терешковой, где подтопило несколько домов.Некоторые летние кафе, расположенные в непосредственной близости к морю, залило водой. Владельцы кафе уже несколько дней приводят свои объекты в порядок и подсчитывают ущерб.Городскую набережную и ту, что находится в исторической части города засыпало песком и камнями. Коммунальные службы города поэтапно освобождают территории от всего этого, но объемы работ довольно большие.Волны также разрушили крайнюю часть городской набережной в районе бывшего пансионата "Энергетик". Бетон советских лет не выдержал натиска стихии.
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Шторм и последствия: что происходит в Гагре после стихии
Шторм и последствия: что происходит в Гагре после стихии
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видео, мультимедиа, видео

Шторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии

18:52 04.12.2021 (обновлено: 19:24 04.12.2021)
© Видео Марианна Кубрава, Акоп Кущян
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Мощный шторм, обрушившийся на Гагру в ночь с 30 ноября на 1 декабря, нанес ущерб нескольким заведениям и подтопил одну из центральных улиц, а также набережную.
На этой неделе Гагра оказалась под властью стихии. Прибрежную ее часть "атаковали" сильный ветер и вызванный им шторм на море. Больше всего пострадала старая Гагра, набережная и улица имени Терешковой, где подтопило несколько домов.
Некоторые летние кафе, расположенные в непосредственной близости к морю, залило водой. Владельцы кафе уже несколько дней приводят свои объекты в порядок и подсчитывают ущерб.
Городскую набережную и ту, что находится в исторической части города засыпало песком и камнями. Коммунальные службы города поэтапно освобождают территории от всего этого, но объемы работ довольно большие.
Волны также разрушили крайнюю часть городской набережной в районе бывшего пансионата "Энергетик". Бетон советских лет не выдержал натиска стихии.
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