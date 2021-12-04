https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/shtorm-i-posledstviya-chto-proiskhodit-v-gagre-posle-razgula-stikhii-1036593111.html
Шторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии
Шторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии
Мощный шторм, обрушившийся на Гагру в ночь с 30 ноября на 1 декабря, нанес ущерб нескольким заведениям и подтопил одну из центральных улиц, а также набережную. 04.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-04T18:52+0300
2021-12-04T18:52+0300
2021-12-04T19:24+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/04/1036594126_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02d628b03d5332a410ea42ad5d1d22ae.jpg
На этой неделе Гагра оказалась под властью стихии. Прибрежную ее часть "атаковали" сильный ветер и вызванный им шторм на море. Больше всего пострадала старая Гагра, набережная и улица имени Терешковой, где подтопило несколько домов.Некоторые летние кафе, расположенные в непосредственной близости к морю, залило водой. Владельцы кафе уже несколько дней приводят свои объекты в порядок и подсчитывают ущерб.Городскую набережную и ту, что находится в исторической части города засыпало песком и камнями. Коммунальные службы города поэтапно освобождают территории от всего этого, но объемы работ довольно большие.Волны также разрушили крайнюю часть городской набережной в районе бывшего пансионата "Энергетик". Бетон советских лет не выдержал натиска стихии.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/04/1036594126_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7e4e317b6714efeb695bc58ec2234a95.jpg
Шторм и последствия: что происходит в Гагре после стихии
Шторм и последствия: что происходит в Гагре после стихии
2021-12-04T18:52+0300
true
PT0M45S
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
Шторм и последствия: что происходит в Гагре после разгула стихии
18:52 04.12.2021 (обновлено: 19:24 04.12.2021)
Мощный шторм, обрушившийся на Гагру в ночь с 30 ноября на 1 декабря, нанес ущерб нескольким заведениям и подтопил одну из центральных улиц, а также набережную.
На этой неделе Гагра оказалась под властью стихии. Прибрежную ее часть "атаковали" сильный ветер и вызванный им шторм на море. Больше всего пострадала старая Гагра, набережная и улица имени Терешковой, где подтопило несколько домов.
Некоторые летние кафе, расположенные в непосредственной близости к морю, залило водой. Владельцы кафе уже несколько дней приводят свои объекты в порядок и подсчитывают ущерб.
Городскую набережную и ту, что находится в исторической части города засыпало песком и камнями. Коммунальные службы города поэтапно освобождают территории от всего этого, но объемы работ довольно большие.
Волны также разрушили крайнюю часть городской набережной в районе бывшего пансионата "Энергетик". Бетон советских лет не выдержал натиска стихии.