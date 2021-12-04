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Цена биткоина упала до 42 тысяч долларов

Цена биткоина упала до 42 тысяч долларов

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Курс самых известных криптовалют обвалился в ночь на субботу примерно на 20%, биткоин достиг минимума с конца сентября, опустившись до... 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T11:16+0300

2021-12-04T11:16+0300

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Курс самых известных криптовалют обвалился в ночь на субботу примерно на 20%, биткоин достиг минимума с конца сентября, опустившись до 42 тысяч долларов, сообщает РИА Новости по данным торгов.Общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16% и упала до 2 триллионов долларов, отмечается в сообщении.К утру падение чуть замедлилось, но остается довольно сильным. В ходе торгов биткоин опустился до 42 тысяч долларов впервые с 30 сентября.Волна распродаж затронула такие популярные в России криптовалюты как Ethereum, Litecoin и Monero. Курс Ethereum криптовалюты падает на 14,91%, до 3,89 тысячи долларов, Litecoin - на 24,96%, до 153,2 доллара, Monero - на 18,76%, до 195,9 доллара.Капитализация криптовалютной биржи упала на 16% и достигла 2,2 триллиона долларов. В начале ноября этот показатель впервые в истории достиг 3 триллионов долларов.

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