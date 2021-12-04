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Ушел из жизни Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия
Ушел из жизни Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Ушел из жизни солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, Народный артист Абхазии Нурби... 04.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Ушел из жизни солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия, сообщает Минкультуры республики.Джинджолия участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, указом президента награжден медалью "За отвагу".Похороны артиста пройдут 5 декабря в селе Псырцха.
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Ушел из жизни Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия

12:02 04.12.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукНурби Джинджолия
Нурби Джинджолия - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Ушел из жизни солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия, сообщает Минкультуры республики.
Джинджолия участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, указом президента награжден медалью "За отвагу".

Похороны артиста пройдут 5 декабря в селе Псырцха.
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