https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/ushel-iz-zhizni-narodnyi-artist-abkhazii-nurbi-dzhindzholiya-1036589364.html

Ушел из жизни Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия

Ушел из жизни Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Ушел из жизни солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, Народный артист Абхазии Нурби... 04.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Ушел из жизни солист хора Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, Народный артист Абхазии Нурби Джинджолия, сообщает Минкультуры республики.Джинджолия участвовал в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, указом президента награжден медалью "За отвагу".Похороны артиста пройдут 5 декабря в селе Псырцха.

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культура