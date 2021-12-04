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В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Сотни пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... 04.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Сотни пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 18.29 мск было зафиксировано 596 жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 34% - на проблемы с подключением к серверу, еще 21% - на проблемы с получением сообщений, пишет РИА Новости.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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В работе Telegram произошел сбой

19:55 04.12.2021 (обновлено: 19:58 04.12.2021)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Сотни пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 18.29 мск было зафиксировано 596 жалоб: 45% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 34% - на проблемы с подключением к серверу, еще 21% - на проблемы с получением сообщений, пишет РИА Новости.
С проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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