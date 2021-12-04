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ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация? 04.12.2021, Sputnik Абхазия
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ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
Почему кинокомикс "Майор Гром" стал популярным, а супергеройские "Защитники" провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США?О том, как развиваются российские комиксы, почему их пока не понимают за рубежом массово и какие они — отечественные супергерои, рассказал Александр Кунин — ведущий специалист Российской государственной библиотеки для молодежи, руководитель Центра рисованных историй РГБМ.Слушайте подкасты РИА Новости.
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ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом

10:33 04.12.2021
Радио
ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом
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Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация?
Почему кинокомикс "Майор Гром" стал популярным, а супергеройские "Защитники" провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США?
О том, как развиваются российские комиксы, почему их пока не понимают за рубежом массово и какие они — отечественные супергерои, рассказал Александр Кунин — ведущий специалист Российской государственной библиотеки для молодежи, руководитель Центра рисованных историй РГБМ.
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