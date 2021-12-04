https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/yasnoponyatno-o-russkikh-komiksakh-i-pochemu-ikh-poka-ne-ponimayut-za-rubezhom-1036576069.html

ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом

ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом

Почему комикс — тоже часть русской культуры? В моде ли сейчас традиционные истории о супергероях? И есть ли сейчас у российских комиксов своя стилизация? 04.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-04T10:33+0300

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ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом ЯсноПонятно. О русских комиксах и почему их пока не понимают за рубежом

Почему кинокомикс "Майор Гром" стал популярным, а супергеройские "Защитники" провалились в прокате? Как начинающие комиксисты в России продвигают себя и продают свои работы в США?О том, как развиваются российские комиксы, почему их пока не понимают за рубежом массово и какие они — отечественные супергерои, рассказал Александр Кунин — ведущий специалист Российской государственной библиотеки для молодежи, руководитель Центра рисованных историй РГБМ.Слушайте подкасты РИА Новости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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