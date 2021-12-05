https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/dopolnitelnoe-vremya-shereneshev-i-davydenko-o-futbolnom-turnire-sistema-cup-2021-1036564611.html
Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире "Система Cup 2021"
Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире "Система Cup 2021"
Начальник управления молодежи и спорта Министерства культуры и спорта ЛНР Олег Шеренешев и Президент футбольного союза ДНР Павел Давыденко в эфире радио... 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T12:17+0300
2021-12-05T12:17+0300
2021-12-05T12:17+0300
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дополнительное время
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Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире "Система Cup 2021"
Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире "Система Cup 2021"
Первый Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет на столичном стадионе "Динамо" с 30 ноября по 5 декабря,В турнире примут участие шесть команд, это команды, занявшие в чемпионате Абхазии с первого по четвертое место - сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.Президент футбольного союза ДНР Павел Давыденко в беседе на радио турнир по футболу "Система Cup 2021" назвал беспрецедентным."У нас с абхазским футболом очень тесные отношения, думаю, что у нас есть большое поле деятельности для развития контактов. Мы с удовольствием сюда приезжаем. Этот турнир беспрецедентный, он клубный, не на уровне сборных, и мы можем обменяться опытом, увидеть, что мы из себя представляем на фоне приличных абхазских команд. Мы следим за Чемпионатом Абхазии, есть такая возможность, он широко освещается, мы едем сюда и представляем, с кем мы будем играть", - сказал Давыденко.Президент футбольного союза ДНР также отметил, что футболисты из Донецка испытывают огромное уважение к абхазским командам, встречаются два разные школы, у кавказского футбола свой колорит, и даже в системы игры совсем другая генетика, рассказал Давыденко.Начальник управления молодежи и спорта Министерства культуры и спорта ЛНР Олег Шеренешев высказал свое мнение о футбольном турнире и об участии в нем команды из Луганска.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире "Система Cup 2021"
Начальник управления молодежи и спорта Министерства культуры и спорта ЛНР Олег Шеренешев и Президент футбольного союза ДНР Павел Давыденко в эфире радио Sputnik рассказали о том, как проходила подготовка к турниру в Абхазии, оценили уровень абхазского футбола.
Первый Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет на столичном стадионе "Динамо" с 30 ноября по 5 декабря,
В турнире примут участие шесть команд, это команды, занявшие в чемпионате Абхазии с первого по четвертое место - сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.
Президент футбольного союза ДНР Павел Давыденко в беседе на радио турнир по футболу "Система Cup 2021" назвал беспрецедентным.
"У нас с абхазским футболом очень тесные отношения, думаю, что у нас есть большое поле деятельности для развития контактов. Мы с удовольствием сюда приезжаем. Этот турнир беспрецедентный, он клубный, не на уровне сборных, и мы можем обменяться опытом, увидеть, что мы из себя представляем на фоне приличных абхазских команд. Мы следим за Чемпионатом Абхазии, есть такая возможность, он широко освещается, мы едем сюда и представляем, с кем мы будем играть", - сказал Давыденко.
Президент футбольного союза ДНР также отметил, что футболисты из Донецка испытывают огромное уважение к абхазским командам, встречаются два разные школы, у кавказского футбола свой колорит, и даже в системы игры совсем другая генетика, рассказал Давыденко.
Начальник управления молодежи и спорта Министерства культуры и спорта ЛНР Олег Шеренешев высказал свое мнение о футбольном турнире и об участии в нем команды из Луганска.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле