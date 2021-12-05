https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/gen-ergen-o-triptikhe-maska-dioskurov-vizualnaya-kartinka-antichnoy-abkhazii--1036599071.html

Ген Эрген о триптихе "Маска диоскуров": визуальная картинка античной Абхазии

Ген Эрген о триптихе "Маска диоскуров": визуальная картинка античной Абхазии

Художник Ген Эрген в эфире радио Sputnik рассказал, как с помощью совей работы "Маска диоскуров" визуализировал историю античной Абхазии. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T13:23+0300

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Ген Эрген Ген Эрген

2 декабря в Национальной библиотеке Абхазии был презентован триптих "Маска диоскуров". Как создавалась скульптурная композиция, и какая идея лежит в ее основе, в эфире радио рассказал ее автор, член Союза художников Абхазии Ген Эрген."Это была моя инициатива. Идея возникла в 2019 году, когда я вступил в Союз художников Абхазии, появилась возможность организовать персональную выставку. А так как я не молод, и позиционировать себя хотелось как-то более весомо, а не пейзажами и цветочками, я решил создать более значимое произведение, которое отражало бы мой интерес к античному миру и соответствовало интересу моей родины... Я стал знакомиться со школьными учебными материалами, связанными с античной историей Абхазии и выяснил, что эта тема особо сильно не преподносится. Появилось намерение использовать данный триптих с целью дать возможность молодому поколению приобрести визуальную картинку, которая бы закрепила в памяти на долгие годы историю, связанную с Диоскурией. Потому что в детском возрасте знаем, что Диоскурия - это крепость. И все. А кто за ними стоял - непонятно", - рассказал художник. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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