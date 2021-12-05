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Извержение вулкана в Индонезии
Извержение вулкана в Индонезии
Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем в субботу. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T18:30+0300
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Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.Количество погибших в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии достигло 13. Пострадали около 100 человек, им оказывается медицинская помощь в связи с ожогами различной степени тяжести.
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происшествия, в мире, видео, вулканы, мультимедиа, видео

Извержение вулкана в Индонезии

18:30 05.12.2021
© Видео / РИА
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Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем в субботу.
Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.
Количество погибших в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии достигло 13. Пострадали около 100 человек, им оказывается медицинская помощь в связи с ожогами различной степени тяжести.
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