https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/izverzhenie-vulkana-v-indonezii-1036601016.html

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем в субботу. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T18:30+0300

2021-12-05T18:30+0300

2021-12-05T18:30+0300

происшествия

в мире

видео

вулканы

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/05/1036600988_0:306:1061:902_1920x0_80_0_0_0bf06831680974b63b7a8366108847e0.jpg

Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", на землю падал пепел и камни из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.Количество погибших в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии достигло 13. Пострадали около 100 человек, им оказывается медицинская помощь в связи с ожогами различной степени тяжести.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, видео, вулканы, мультимедиа, видео