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По пенальти: финал турнира по футболу "Система Cup 2021"

По пенальти: финал турнира по футболу "Система Cup 2021"

Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка прошел на сухумском стадионе "Динамо" в... 05.12.2021, Sputnik Абхазия

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Решающую игру турнира "Система Cup 2021" было интересно смотреть с самого начала, обе команды на поле стремились показать все свои умения.Со стартового свистка гудаутцы завладели игровым преимуществом. Болельщиков на трибунах было не так много, но любители футбола могли смотреть матч в прямом эфире – игра транслировалась интернет-провайдером "Система", а также на канале Абхазского телевидения.Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.В матче за третье место в турнире встречались столичные динамовцы с футболистами "Гагры". В этой игре победу со счетом 4:3 одержала "Гагра".Всего в турнире приняли участие шесть команд – сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".

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