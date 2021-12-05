По пенальти: финал турнира по футболу "Система Cup 2021"

Решающую игру турнира "Система Cup 2021" было интересно смотреть с самого начала, обе команды на поле стремились показать все свои умения.Со стартового свистка гудаутцы завладели игровым преимуществом. Болельщиков на трибунах было не так много, но любители футбола могли смотреть матч в прямом эфире – игра транслировалась интернет-провайдером "Система", а также на канале Абхазского телевидения.Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.В матче за третье место в турнире встречались столичные динамовцы с футболистами "Гагры". В этой игре победу со счетом 4:3 одержала "Гагра".Всего в турнире приняли участие шесть команд – сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка прошел на сухумском стадионе "Динамо" в воскресенье 5 декабря.
Решающую игру турнира "Система Cup 2021" было интересно смотреть с самого начала, обе команды на поле стремились показать все свои умения.
Со стартового свистка гудаутцы завладели игровым преимуществом. Болельщиков на трибунах было не так много, но любители футбола могли смотреть матч в прямом эфире – игра транслировалась интернет-провайдером "Система", а также на канале Абхазского телевидения.
Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.
В матче за третье место в турнире встречались столичные динамовцы с футболистами "Гагры". В этой игре победу со счетом 4:3 одержала "Гагра".
Всего в турнире приняли участие шесть команд – сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.
Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".