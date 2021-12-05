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https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/po-penalti-final-turnira-po-futbolu-sistema-cup-2021-1036604569.html
По пенальти: финал турнира по футболу "Система Cup 2021"
По пенальти: финал турнира по футболу "Система Cup 2021"
Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка прошел на сухумском стадионе "Динамо" в... 05.12.2021, Sputnik Абхазия
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Решающую игру турнира "Система Cup 2021" было интересно смотреть с самого начала, обе команды на поле стремились показать все свои умения.Со стартового свистка гудаутцы завладели игровым преимуществом. Болельщиков на трибунах было не так много, но любители футбола могли смотреть матч в прямом эфире – игра транслировалась интернет-провайдером "Система", а также на канале Абхазского телевидения.Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.В матче за третье место в турнире встречались столичные динамовцы с футболистами "Гагры". В этой игре победу со счетом 4:3 одержала "Гагра".Всего в турнире приняли участие шесть команд – сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".
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фото , футбол, мультимедиа, фото, спорт, абхазия

По пенальти: финал турнира по футболу "Система Cup 2021"

21:53 05.12.2021
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Финал первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" между гудаутской "Рицой" и "Гвардейцем" из Донецка прошел на сухумском стадионе "Динамо" в воскресенье 5 декабря.
Решающую игру турнира "Система Cup 2021" было интересно смотреть с самого начала, обе команды на поле стремились показать все свои умения.
Со стартового свистка гудаутцы завладели игровым преимуществом. Болельщиков на трибунах было не так много, но любители футбола могли смотреть матч в прямом эфире – игра транслировалась интернет-провайдером "Система", а также на канале Абхазского телевидения.
Основное время матча завершилось вничью 2:2, поэтому, победитель определялся в серии послематчевых пенальти. С одиннадцатиметровой отметки футболисты "Гвардейца" били успешнее, игроки "Рицы" уступили со счетом 3:4.
В матче за третье место в турнире встречались столичные динамовцы с футболистами "Гагры". В этой игре победу со счетом 4:3 одержала "Гагра".
Всего в турнире приняли участие шесть команд – сухумский "Нарт", "Рица" из Гудауты, "Гагра", "Динамо" Сухум, "Гвардеец" из Донецка и "Динамо" из Краснодона.
Организаторы турнира – Федерация футбола Абхазии совместно с титульным спонсором прямых трансляций, интернет-провайдером "Система".
© Sputnik / Томас Тхайцук

В финале первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" сошлись гудаутская "Рица" и "Гвардеец" из Донецка.

В финале первого Международного турнира по футболу &quot;Система Cup 2021&quot; сошлись гудаутская &quot;Рица&quot; и &quot;Гвардеец&quot; из Донецка. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В финале первого Международного турнира по футболу "Система Cup 2021" сошлись гудаутская "Рица" и "Гвардеец" из Донецка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч проходил на столичном стадионе "Динамо".

Матч проходил на столичном стадионе &quot;Динамо&quot;. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч проходил на столичном стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Рицы" опередил соперника в борьбе за мяч.

Игрок &quot;Рицы&quot; опередил соперника в борьбе за мяч. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Рицы" опередил соперника в борьбе за мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики активно поддерживали гудаутцев.

Болельщики активно поддерживали гудаутцев. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики активно поддерживали гудаутцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра не обошлась без нарушений правил.

Игра не обошлась без нарушений правил. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра не обошлась без нарушений правил.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Гвардейца" просит передачу на себя.

Футболист &quot;Гвардейца&quot; просит передачу на себя. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Гвардейца" просит передачу на себя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч получился интересным и зрелищным.

Финальный матч получился интересным и зрелищным. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный матч получился интересным и зрелищным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Очередной эпизод игры – соперники пытаются овладеть мячом.

Очередной эпизод игры – соперники пытаются овладеть мячом. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Очередной эпизод игры – соперники пытаются овладеть мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в турнире приняло участие шесть команд – четыре абхазские, по одной из ЛНР и ДНР.

Всего в турнире приняло участие шесть команд – четыре абхазские, по одной из ЛНР и ДНР. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в турнире приняло участие шесть команд – четыре абхазские, по одной из ЛНР и ДНР.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победитель финала определялся в серии послематчевых пенальти.

Победитель финала определялся в серии послематчевых пенальти. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победитель финала определялся в серии послематчевых пенальти.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки "Гвардейца" празднуют очередной гол.

Игроки &quot;Гвардейца&quot; празднуют очередной гол. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки "Гвардейца" празднуют очередной гол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За матчем наблюдали и юные любители футбола.

За матчем наблюдали и юные любители футбола. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

За матчем наблюдали и юные любители футбола.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кубок завоевал "Гвардеец", забив больше голов в серии пенальти.

Кубок завоевал &quot;Гвардеец&quot;, забив больше голов в серии пенальти. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кубок завоевал "Гвардеец", забив больше голов в серии пенальти.

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