https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/pravda-tela-khochu-pitatsya-intuitivno-kak-ne-nachat-est-vse-podryad-1036576562.html

"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?

"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?

Как чувствовать и понимать сигналы тела? И что, если “тянет” не на полезное, а на сладкое? 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T10:06+0300

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"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд? "Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?

Кто-то думает, что питаться интуитивно - значит “есть все, что не приколочено”. Другие уверены, что это - когда следуешь “голосу разума”, который запрещает лишний пончик. Почему не правы ни те, ни другие, и что такое интуитивное питание на самом деле? Почему беременные женщины часто сами начинают питаться интуитивно (правда, после родов возвращаясь к старым привычкам)? Если вам хочется красного мяса - возможно, у вас недостаток железа? Как связаны физиологический и психологический голод, и почему дети, “брошенные” родителями на бабушек, часто во взрослом возрасте имеют проблемы с пищевым поведением? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова.02:30 Что такое интуитивное питание04:45 “Интуитивное питание - это телесная настройка”07:00 Психологический и физиологический голод: как различить (и стоит ли их разделять)08:30 Как нарушение привязанности в детстве ведет с проблемам с пищевым поведением11:10 “Есть нужно только, когда почувствуете голод”, или “Питайтесь строго по расписанию, физиология подстроится”?14:37 Тянет на рыбу или творог - значит, организм сигнализирует об этом? А если тянет на сладкое?15:50 “Чипсы - соединение трех вещей, которые для человека вкуснее всего”16:18 Почему нам нравится соленая карамель и другие сложные вкусы18:35 Об индустрии БАДов. Мы принимаем слишком много мультивитаминов?22:47 “Если человеку не хватает белков, жиров, клетчатки, он будет голодный, но хотеться ему будет сладкого”Слушайте подкасты РИА Новости.

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