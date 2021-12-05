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Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн
Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн
Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр". 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T19:01+0300
2021-12-05T19:01+0300
2021-12-05T19:15+0300
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря, сообщила РИА Новости его жена Наталья.Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.Марк Рудинштейн - создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр", ему было 75 лет.
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культура, в мире, россия
Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн
19:01 05.12.2021 (обновлено: 19:15 05.12.2021)
Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".
СУХУМ, 5 дек - Sputnik.
Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря, сообщила РИА Новости
его жена Наталья.
Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.
Марк Рудинштейн - создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр", ему было 75 лет.