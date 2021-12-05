https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/umer-sozdatel-kinotarva-kinoprodyuser-mark-rudinshteyn-1036603196.html

Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн

Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн

Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр". 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T19:01+0300

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря, сообщила РИА Новости его жена Наталья.Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.Марк Рудинштейн - создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр", ему было 75 лет.

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культура, в мире, россия