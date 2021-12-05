Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/umer-sozdatel-kinotarva-kinoprodyuser-mark-rudinshteyn-1036603196.html
Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн
Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн
Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр". 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T19:01+0300
2021-12-05T19:15+0300
культура
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/05/1036603169_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4e53c96358ed1e0a33e001427f6f1497.jpg
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря, сообщила РИА Новости его жена Наталья.Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.Марк Рудинштейн - создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр", ему было 75 лет.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/05/1036603169_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b9f33c7de14bfc9c36963543566e20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, в мире, россия

Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн

19:01 05.12.2021 (обновлено: 19:15 05.12.2021)
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВручение премии "Белый слон"
Вручение премии Белый слон - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер, создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр".
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался 5 декабря, сообщила РИА Новости его жена Наталья.
Ранее СМИ сообщили, что Рудинштейн был госпитализирован в Москве с сердечным приступом и находится в предкоматозном состоянии.
Марк Рудинштейн - создатель и продюсер кинофестиваля "Кинотавр", ему было 75 лет.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:26Донецкий "Гвардеец" выиграл футбольный турнир "Система Cup 2021"
19:01Умер создатель "Кинотавра", кинопродюсер Марк Рудинштейн
18:55В МИД России ответили на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений
18:14Белоруссия пригрозила Киеву жесткими действиями в случае нарушения границы
17:45Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 6 декабря
17:00Тело жительницы Ткуарчалского района нашли в реке Алдзга
16:30У девяти россиян, прилетевших из ЮАР, зафиксирован коронавирус
15:45МИД России назвал действия ВВС США над Черным море угрозой для гражданской авиации
15:00Саудовская Аравия разрешит въезд вакцинированным "Спутником V"
14:10Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских
13:23Ген Эрген о триптихе "Маска диоскуров": визуальная картинка античной Абхазии
12:55Найдено тело пропавшего в окрестностях Ткуарчала охотника
12:17Дополнительное время: Шеренешев и Давыденко о футбольном турнире "Система Cup 2021"
11:40Началось асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме
10:45"Гитлер сошел с ума": почему немцы проиграли под Москвой
10:06"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?
09:25В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
08:45Гинцбург развеял три распространенных мифа о COVID-19
ВчераЧисло случаев COVID в Абхазии выросло на 105 за сутки, один человек скончался
ВчераОтобрана группа абитуриентов из Абхазии на поступление в Щепкинское училище