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В МИД России ответили на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений
В МИД России ответили на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений
В решении украинского вопроса и сохранения европейской безопасности есть только один путь - реализация минского комплекса мер, заявил замглавы МИД России... 05.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, у Москвы нет таких обязательств, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости. Он также отметил, что Украина пытается "залезть" под внешнее управление, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение обязательств."Украина всячески пытается еще больше "залезть" под внешнее управление, это надо по многим причинам. Но, прежде всего, чтобы большие кураторы разделили ответственность Украины за невыполнение фундаментальных обязательств", - сказал Грушко. Он подчеркнул, что рано или поздно ответственные западные политики должны принудить Киев к выполнению Минских договоренностей.
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В МИД России ответили на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений

18:55 05.12.2021
© Sputnik / Григорий СысоевЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отвечает на вопросы журналистов во время интервью.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отвечает на вопросы журналистов во время интервью. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В решении украинского вопроса и сохранения европейской безопасности есть только один путь - реализация минского комплекса мер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, у Москвы нет таких обязательств, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.
"Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчет того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из Минских договоренностей, они попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств нет", - сказал Грушко журналистам.
Он также отметил, что Украина пытается "залезть" под внешнее управление, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение обязательств.

"Украина всячески пытается еще больше "залезть" под внешнее управление, это надо по многим причинам. Но, прежде всего, чтобы большие кураторы разделили ответственность Украины за невыполнение фундаментальных обязательств", - сказал Грушко.
Он подчеркнул, что рано или поздно ответственные западные политики должны принудить Киев к выполнению Минских договоренностей.
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