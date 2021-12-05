https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/v-mid-rossii-otvetili-na-obvineniya-o-nevypolnenii-rossiey-minskikh-soglasheniy-1036603055.html

В МИД России ответили на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений

В МИД России ответили на обвинения о невыполнении Россией Минских соглашений

В решении украинского вопроса и сохранения европейской безопасности есть только один путь - реализация минского комплекса мер, заявил замглавы МИД России... 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T18:55+0300

2021-12-05T18:55+0300

2021-12-05T18:55+0300

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Обвинения в адрес России в невыполнении минских договоренностей абсурдны, у Москвы нет таких обязательств, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости. Он также отметил, что Украина пытается "залезть" под внешнее управление, чтобы "большие кураторы" разделили ее ответственность за неисполнение обязательств."Украина всячески пытается еще больше "залезть" под внешнее управление, это надо по многим причинам. Но, прежде всего, чтобы большие кураторы разделили ответственность Украины за невыполнение фундаментальных обязательств", - сказал Грушко. Он подчеркнул, что рано или поздно ответственные западные политики должны принудить Киев к выполнению Минских договоренностей.

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