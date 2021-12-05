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В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
В Турции проходят митинги как сторонников Эрдогана, так и его противников. 05.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-05T09:25+0300
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана. Об этом заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.Отмечается, что взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине. Полиция нашла бомбу при досмотре машины, саперы уничтожили взрывное устройство.Начался розыск подозреваемых.Ранее в городе Мерсин на юге страны тысячи граждан вышли требовать отставки президента на фоне обвального падения курса национальной валюты.В свою очередь, глава государства, выступая в Сиирте, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции. Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/mitingi-v-turtsii-posle-padeniya-liry-1036481969.html
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политика, в мире, реджеп эрдоган, турция

В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана

09:25 05.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDТурецкий флаг.
Турецкий флаг. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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В Турции проходят митинги как сторонников Эрдогана, так и его противников.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана. Об этом заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.
Митинги в Турции после падения лиры - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
Митинги в Турции после падения лиры
25 ноября, 17:25
Отмечается, что взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине. Полиция нашла бомбу при досмотре машины, саперы уничтожили взрывное устройство.
Начался розыск подозреваемых.
Ранее в городе Мерсин на юге страны тысячи граждан вышли требовать отставки президента на фоне обвального падения курса национальной валюты.
В свою очередь, глава государства, выступая в Сиирте, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции. Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.
Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.
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