https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/v-turtsii-predotvratili-terakt-na-mitinge-s-uchastiem-erdogana-1036596355.html

В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана

В Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана

В Турции проходят митинги как сторонников Эрдогана, так и его противников. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T09:25+0300

2021-12-05T09:25+0300

2021-12-05T09:25+0300

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Спецслужбы Турции обезвредили бомбу, которая могла взорваться в городе Сиирт, где прошел митинг с участием президента Тайипа Эрдогана. Об этом заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг.Отмечается, что взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине. Полиция нашла бомбу при досмотре машины, саперы уничтожили взрывное устройство.Начался розыск подозреваемых.Ранее в городе Мерсин на юге страны тысячи граждан вышли требовать отставки президента на фоне обвального падения курса национальной валюты.В свою очередь, глава государства, выступая в Сиирте, заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию оппозиции. Президент призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике и пообещал стабилизировать ситуацию. По его словам, одной из причин роста цен стало сильное подорожание сырья на мировых рынках.Турецкая валюта с начала года подешевела с 7,4 лиры за доллар — до 13,9. Двадцать третьего ноября она за сутки обвалилась на 16 процентов, что стало максимумом за последние 20 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/mitingi-v-turtsii-posle-padeniya-liry-1036481969.html

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