https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/avtomobilnyy-punkt-propuska-adler-na-granitse-s-abkhaziey-zhdet-rekonstruktsiya-1036619270.html

Автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией ждет реконструкция

Автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией ждет реконструкция

В пик сезона автомобильный поток превышает существующую пропускную мощность МАПП Адлер в 5-6 раз, а пассажиропоток - в 2 раза. 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T18:50+0300

2021-12-06T18:50+0300

2021-12-06T19:03+0300

государственная граница

россия

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/07/1031418061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_344498f9526d90738c0c28e46aefd4aa.jpg

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В Сочи реконструируют автомобильный пропускной пункт "Адлер" на границе с Абхазией, сообщает пресс-служба ФГКУ "Росграснтрой".Исполняющий обязанности директора Сочинского филиала ФГКУ Росграснтрой Сергей Бондарев отметил, что ежесуточно границу пересекают порядка 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки.Модернизация погранперехода позволит увеличить его проектную пропускную способность до 11,5 тысяч транспортных средств и до 68 тысяч человек в сутки.Погранпереход будет оснащен новейшими автоматизированными системами и высокотехнологичным оборудованием. Реконструкция позволит сократить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы, увеличить скорость доставки грузов, создать комфортные условия пребывания в пункте пропуска и обеспечить высокий уровень безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210720/Vlasti-Sochi-predprimut-mery-dlya-borby-s-zatorami-na-granitse-s-Abkhaziey-1032876708.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственная граница, россия, абхазия