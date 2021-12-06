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Автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией ждет реконструкция
Автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией ждет реконструкция
В пик сезона автомобильный поток превышает существующую пропускную мощность МАПП Адлер в 5-6 раз, а пассажиропоток - в 2 раза. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В Сочи реконструируют автомобильный пропускной пункт "Адлер" на границе с Абхазией, сообщает пресс-служба ФГКУ "Росграснтрой".Исполняющий обязанности директора Сочинского филиала ФГКУ Росграснтрой Сергей Бондарев отметил, что ежесуточно границу пересекают порядка 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки.Модернизация погранперехода позволит увеличить его проектную пропускную способность до 11,5 тысяч транспортных средств и до 68 тысяч человек в сутки.Погранпереход будет оснащен новейшими автоматизированными системами и высокотехнологичным оборудованием. Реконструкция позволит сократить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы, увеличить скорость доставки грузов, создать комфортные условия пребывания в пункте пропуска и обеспечить высокий уровень безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210720/Vlasti-Sochi-predprimut-mery-dlya-borby-s-zatorami-na-granitse-s-Abkhaziey-1032876708.html
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государственная граница, россия, абхазия

Автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией ждет реконструкция

18:50 06.12.2021 (обновлено: 19:03 06.12.2021)
© SputnikКПП Псоу
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
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В пик сезона автомобильный поток превышает существующую пропускную мощность МАПП Адлер в 5-6 раз, а пассажиропоток - в 2 раза.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. В Сочи реконструируют автомобильный пропускной пункт "Адлер" на границе с Абхазией, сообщает пресс-служба ФГКУ "Росграснтрой".
Приступить к проектно-изыскательским работам планируется в 2022 году. В 2024 году начнутся строительно-монтажные работы, завершение которых намечено на 2025 год.
Исполняющий обязанности директора Сочинского филиала ФГКУ Росграснтрой Сергей Бондарев отметил, что ежесуточно границу пересекают порядка 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки.
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Модернизация погранперехода позволит увеличить его проектную пропускную способность до 11,5 тысяч транспортных средств и до 68 тысяч человек в сутки.
Концепция реконструкции предусматривает увеличение площади пункта пропуска, количества полос движения, числа кабин паспортного контроля.
Погранпереход будет оснащен новейшими автоматизированными системами и высокотехнологичным оборудованием.
Реконструкция позволит сократить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы, увеличить скорость доставки грузов, создать комфортные условия пребывания в пункте пропуска и обеспечить высокий уровень безопасности.
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