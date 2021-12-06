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Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35556 человек. Зарегистрирован 533 летальных случая. Выздоровели 28903... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T23:37+0300
2021-12-06T23:37+0300
2021-12-06T23:38+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
медицина
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 149 человек из 687 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 49 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
23:37 06.12.2021 (обновлено: 23:38 06.12.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35556 человек. Зарегистрирован 533 летальных случая. Выздоровели 28903 человека.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Пациентка 1981 года рождения умерла в Гагрской больнице, в Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 69 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 149 человек из 687 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 49 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.