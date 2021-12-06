https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii-1036622168.html

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 35556 человек. Зарегистрирован 533 летальных случая. Выздоровели 28903... 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T23:37+0300

2021-12-06T23:37+0300

2021-12-06T23:38+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 149 человек из 687 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 49 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19