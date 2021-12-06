https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/gematolog-kalandiya-o-raznitse-mezhdu-mezhdu-covid-19-i-obychnym-orvi-ostavlyaet-mnogo-problem--1036613024.html

Каландия о разнице между COVID-19 и обычным ОРВИ: оставляет много проблем

Каландия о разнице между COVID-19 и обычным ОРВИ: оставляет много проблем

Преувеличены ли масштабы пандемии коронавируса и является ли COVID-19 обычным ОРВИ, рассказала заведующая лабораторией экспериментальной гематологии НИИЭПиТ... 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T14:19+0300

2021-12-06T14:19+0300

2021-12-06T15:28+0300

радио

подкасты коронавирус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036612997_0:185:1850:1226_1920x0_80_0_0_b9b65e5aacf041db529f069dbbecacf0.jpg

каландия каландия

Это связано с биологией вируса, объяснила Каландия. "Те вирусы, которые вызывали и вызывают ОРВИ, не создают таких проблем в организме, которые создает этот вид коронавируса. Это его специфика, это его структура, это изменившаяся антигенная структура, которая позволяет ему пройти барьеры слизистой носа, носоглотки, проникнуть в легкие и там создать проблему. Обычным ОРВИ его назвать сложно, он вызывает достаточно много проблем после себя", - отметила Теона Каландия. К тому же, добавила ученый, вирус COVID-19 постоянно мутирует и ни один ученый не может сказать, к чему это приведет.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты коронавирус, аудио