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Каландия о разнице между COVID-19 и обычным ОРВИ: оставляет много проблем
Каландия о разнице между COVID-19 и обычным ОРВИ: оставляет много проблем
Преувеличены ли масштабы пандемии коронавируса и является ли COVID-19 обычным ОРВИ, рассказала заведующая лабораторией экспериментальной гематологии НИИЭПиТ... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
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каландия
каландия
Это связано с биологией вируса, объяснила Каландия. "Те вирусы, которые вызывали и вызывают ОРВИ, не создают таких проблем в организме, которые создает этот вид коронавируса. Это его специфика, это его структура, это изменившаяся антигенная структура, которая позволяет ему пройти барьеры слизистой носа, носоглотки, проникнуть в легкие и там создать проблему. Обычным ОРВИ его назвать сложно, он вызывает достаточно много проблем после себя", - отметила Теона Каландия. К тому же, добавила ученый, вирус COVID-19 постоянно мутирует и ни один ученый не может сказать, к чему это приведет.
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подкасты коронавирус, аудио

Каландия о разнице между COVID-19 и обычным ОРВИ: оставляет много проблем

14:19 06.12.2021 (обновлено: 15:28 06.12.2021)
Радио
каландия
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Преувеличены ли масштабы пандемии коронавируса и является ли COVID-19 обычным ОРВИ, рассказала заведующая лабораторией экспериментальной гематологии НИИЭПиТ Теона Каландия.
Это связано с биологией вируса, объяснила Каландия.
"Те вирусы, которые вызывали и вызывают ОРВИ, не создают таких проблем в организме, которые создает этот вид коронавируса. Это его специфика, это его структура, это изменившаяся антигенная структура, которая позволяет ему пройти барьеры слизистой носа, носоглотки, проникнуть в легкие и там создать проблему. Обычным ОРВИ его назвать сложно, он вызывает достаточно много проблем после себя", - отметила Теона Каландия.
К тому же, добавила ученый, вирус COVID-19 постоянно мутирует и ни один ученый не может сказать, к чему это приведет.
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