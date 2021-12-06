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Глава МЧС Абхазии о правилах поведения в горах
Глава МЧС Абхазии о правилах поведения в горах
Какие правила поведения необходимо соблюдать во время охоты в горах зимой? Что становится причиной несчастных случаев чаще всего? И как выжить, если... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
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На эти и другие вопросы ответит в русском эфире министр МЧС Абхазии Лев Квициния. Напомним, что 5 декабря спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего в горах в районе Ткуарчала. Поисково-спасательная операция продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие сотрудники МСЧ Абхазии, родственники погибшего и местные жители.
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Глава МЧС Абхазии о правилах поведения в горах

20:45 06.12.2021
© Видео / Sputnik
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Какие правила поведения необходимо соблюдать во время охоты в горах зимой? Что становится причиной несчастных случаев чаще всего? И как выжить, если заблудился?
На эти и другие вопросы ответит в русском эфире министр МЧС Абхазии Лев Квициния.
Напомним, что 5 декабря спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего в горах в районе Ткуарчала. Поисково-спасательная операция продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие сотрудники МСЧ Абхазии, родственники погибшего и местные жители.
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