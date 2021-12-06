https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/glava-mchs-abkhazii-o-pravilakh-povedeniya-v-gorakh-1036619613.html
Глава МЧС Абхазии о правилах поведения в горах
Глава МЧС Абхазии о правилах поведения в горах
Какие правила поведения необходимо соблюдать во время охоты в горах зимой? Что становится причиной несчастных случаев чаще всего? И как выжить, если... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T20:45+0300
2021-12-06T20:45+0300
2021-12-06T20:45+0300
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На эти и другие вопросы ответит в русском эфире министр МЧС Абхазии Лев Квициния. Напомним, что 5 декабря спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего в горах в районе Ткуарчала. Поисково-спасательная операция продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие сотрудники МСЧ Абхазии, родственники погибшего и местные жители.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, горы, мультимедиа, мчс абхазии, видео
Глава МЧС Абхазии о правилах поведения в горах
Какие правила поведения необходимо соблюдать во время охоты в горах зимой? Что становится причиной несчастных случаев чаще всего? И как выжить, если заблудился?
На эти и другие вопросы ответит в русском эфире министр МЧС Абхазии Лев Квициния.
Напомним, что 5 декабря спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего в горах в районе Ткуарчала. Поисково-спасательная операция продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие сотрудники МСЧ Абхазии, родственники погибшего и местные жители.