https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/gubaz-rasskazal-kak-v-botanicheskim-sadu-sukhuma-rasteniya-podgotovili-k-zime--1036590955.html

Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме

Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме

О том, какие растения в Ботаническим саду боятся холодов, как защищают их его сотрудники, и будет ли он открыт для посетителей зимой, в эфире радио Sputnik... 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T10:50+0300

2021-12-06T10:50+0300

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Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме

Собеседник Sputnik отметил, что работники Ботанического сада к зимовке готовятся заблаговременно, и с наступлением холодов теплолюбивые растения уже защищены."Начиная с ноября месяца мы ведем активную работу по защите и переносу ценных видов растений в теплицу. А те, которые не переносят холод и невозможно перенести, мы накрываем тканью, которая бережет от снега и морозов. Это нелегкий труд для сотрудников. Мы все усилия приложили для сохранения растений, и все они сейчас уже под защитой", - сказал Губаз.Директор Института ботаники рассказал, о том, как защищают от снегопадов и другие растения сада.

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