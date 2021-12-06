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Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме
Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме
О том, какие растения в Ботаническим саду боятся холодов, как защищают их его сотрудники, и будет ли он открыт для посетителей зимой, в эфире радио Sputnik... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
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Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме
Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме
Собеседник Sputnik отметил, что работники Ботанического сада к зимовке готовятся заблаговременно, и с наступлением холодов теплолюбивые растения уже защищены."Начиная с ноября месяца мы ведем активную работу по защите и переносу ценных видов растений в теплицу. А те, которые не переносят холод и невозможно перенести, мы накрываем тканью, которая бережет от снега и морозов. Это нелегкий труд для сотрудников. Мы все усилия приложили для сохранения растений, и все они сейчас уже под защитой", - сказал Губаз.Директор Института ботаники рассказал, о том, как защищают от снегопадов и другие растения сада.
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Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме

10:50 06.12.2021
Радио
Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме
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О том, какие растения в Ботаническим саду боятся холодов, как защищают их его сотрудники, и будет ли он открыт для посетителей зимой, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института ботаники Академии наук Абхазии Эдуард Губаз.
Собеседник Sputnik отметил, что работники Ботанического сада к зимовке готовятся заблаговременно, и с наступлением холодов теплолюбивые растения уже защищены.
"Начиная с ноября месяца мы ведем активную работу по защите и переносу ценных видов растений в теплицу. А те, которые не переносят холод и невозможно перенести, мы накрываем тканью, которая бережет от снега и морозов. Это нелегкий труд для сотрудников. Мы все усилия приложили для сохранения растений, и все они сейчас уже под защитой", - сказал Губаз.
Директор Института ботаники рассказал, о том, как защищают от снегопадов и другие растения сада.
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