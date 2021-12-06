https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/korsaya-ob-okhote-v-abkhazii-v-zimniy-period-nezhelatelno-podnimatsya-v-gory--1036611858.html

Корсая об охоте в Абхазии: в зимний период нежелательно подниматься в горы

Корсая об охоте в Абхазии: в зимний период нежелательно подниматься в горы

В зимний период в горные массивы Абхазии нежелательно подниматься охотникам, посоветовал охотник со стажем Алхас Корсая. 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T12:50+0300

2021-12-06T12:50+0300

2021-12-06T13:07+0300

радио

подкасты

охота

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036611832_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cae6d1f130c0b5e5e130529020379c9d.jpg

Корсая Корсая

"Во-первых, очень холодно. Во-вторых, в горах уже большой снег, все дороги завалены. очень сложно перемещаться. Обычно в такой период охоту проводят в предгорье - в лесном массиве, не доезжая до Альп. Тот, кто впервые поднимается в горы на охоту, должен быть в обществе опытных проводников, которые знают все дороги и тропы. В горных местах погода очень переменчива. Даже в летний период может опуститься туман, иней. Неопытный человек может заблудиться, а там рельеф очень сложный. Есть много опасностей, человек может сорваться со скалы. К сожалению, такие случаи были", - отметил охотник. На кого можно охотиться в горах Абхазии, что взять с собой в поход за добычей, как ориентироваться, если заблудился? Обо всем этом подробнее слушайте в аудиофайле. 5 декабря спасатели обнаружили тело 32-летнего охотника Бето Квеквескири, пропавшего в горной местности в районе Ткуарчала. Поисково-спасательная операция в горном массиве в окрестностях Ткуарчала продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие также местные жители.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио, охота, абхазия