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Корсая об охоте в Абхазии: в зимний период нежелательно подниматься в горы
Корсая об охоте в Абхазии: в зимний период нежелательно подниматься в горы
В зимний период в горные массивы Абхазии нежелательно подниматься охотникам, посоветовал охотник со стажем Алхас Корсая. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T12:50+0300
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"Во-первых, очень холодно. Во-вторых, в горах уже большой снег, все дороги завалены. очень сложно перемещаться. Обычно в такой период охоту проводят в предгорье - в лесном массиве, не доезжая до Альп. Тот, кто впервые поднимается в горы на охоту, должен быть в обществе опытных проводников, которые знают все дороги и тропы. В горных местах погода очень переменчива. Даже в летний период может опуститься туман, иней. Неопытный человек может заблудиться, а там рельеф очень сложный. Есть много опасностей, человек может сорваться со скалы. К сожалению, такие случаи были", - отметил охотник. На кого можно охотиться в горах Абхазии, что взять с собой в поход за добычей, как ориентироваться, если заблудился? Обо всем этом подробнее слушайте в аудиофайле. 5 декабря спасатели обнаружили тело 32-летнего охотника Бето Квеквескири, пропавшего в горной местности в районе Ткуарчала. Поисково-спасательная операция в горном массиве в окрестностях Ткуарчала продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие также местные жители.
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подкасты, аудио, охота, абхазия
Корсая об охоте в Абхазии: в зимний период нежелательно подниматься в горы
12:50 06.12.2021 (обновлено: 13:07 06.12.2021)
В зимний период в горные массивы Абхазии нежелательно подниматься охотникам, посоветовал охотник со стажем Алхас Корсая.
"Во-первых, очень холодно. Во-вторых, в горах уже большой снег, все дороги завалены. очень сложно перемещаться. Обычно в такой период охоту проводят в предгорье - в лесном массиве, не доезжая до Альп. Тот, кто впервые поднимается в горы на охоту, должен быть в обществе опытных проводников, которые знают все дороги и тропы. В горных местах погода очень переменчива. Даже в летний период может опуститься туман, иней. Неопытный человек может заблудиться, а там рельеф очень сложный. Есть много опасностей, человек может сорваться со скалы. К сожалению, такие случаи были", - отметил охотник.
На кого можно охотиться в горах Абхазии, что взять с собой в поход за добычей, как ориентироваться, если заблудился? Обо всем этом подробнее слушайте в аудиофайле.
5 декабря спасатели обнаружили тело 32-летнего охотника Бето Квеквескири, пропавшего в горной местности в районе Ткуарчала. Поисково-спасательная операция в горном массиве в окрестностях Ткуарчала продолжалась с 30 ноября. В поисках принимали участие также местные жители.