https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/predstavitel-voz-rasskazala-kak-protekaet-koronavirus-pri-omikron-shtamme-1036607074.html

Представитель ВОЗ рассказала, как протекает коронавирус при омикрон-штамме

Представитель ВОЗ рассказала, как протекает коронавирус при омикрон-штамме

Омикрон-штамм коронавируса до настоящего времени не вызывал ни одной смерти, заявили в ВОЗ. 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T08:45+0300

2021-12-06T08:45+0300

2021-12-06T08:45+0300

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Новый омикрон-штамм коронавируса, согласно предварительным данным, протекает у пациентов в более легкой форме, об этом в эфире CBS заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано", - сказала Ван Керкхове.Легкое течение болезни может объясняться ранними стадиями заражения. Уже после нескольких недель, может развиться тяжелое заболевание, поэтому необходимы дальнейшие наблюдения, отметил представитель ВОЗ. При этом она предупредила, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций. Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19