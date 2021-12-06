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Сивков: как окружат Приднестровье, и что изменит встреча Путина и Байдена
Сивков: как окружат Приднестровье, и что изменит встреча Путина и Байдена
Зачем Запад активно муссирует информацию о вторжении России на Украину? Под каким предлогом Москву могут спровоцировать на масштабный ответ? Как изменится... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
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На эти и ряд других вопросов ответил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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политика, видео, россия, владимир путин, мультимедиа, сша, видео

Сивков: как окружат Приднестровье, и что изменит встреча Путина и Байдена

19:19 06.12.2021
© Видео / Sputnik
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Зачем Запад активно муссирует информацию о вторжении России на Украину? Под каким предлогом Москву могут спровоцировать на масштабный ответ? Как изменится будущее Донбасса и Приднестровья в ближайшие годы? Будет ли ядерная война на территории незалежной?
На эти и ряд других вопросов ответил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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