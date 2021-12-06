https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/sivkov-kak-okruzhat-pridnestrove-i-chto-izmenit-vstrecha-putina-i-baydena-1036619521.html

Сивков: как окружат Приднестровье, и что изменит встреча Путина и Байдена

Сивков: как окружат Приднестровье, и что изменит встреча Путина и Байдена

Зачем Запад активно муссирует информацию о вторжении России на Украину? Под каким предлогом Москву могут спровоцировать на масштабный ответ? Как изменится... 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T19:19+0300

2021-12-06T19:19+0300

2021-12-06T19:19+0300

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На эти и ряд других вопросов ответил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

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политика, видео, россия, владимир путин, мультимедиа, сша, видео