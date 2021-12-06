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Такие обстоятельства: Дочия о расширении полномочий домоуправлений Сухума
Такие обстоятельства: Дочия о расширении полномочий домоуправлений Сухума
Из домоуправлений - в районные управы. О том, что даст такая реформа гражданам столицы, в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T16:45+0300
2021-12-06T16:51+0300
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Такие обстоятельства: Дочия о расширении полномочий домоуправлений Сухума
Такие обстоятельства: Дочия о расширении полномочий домоуправлений Сухума
О проведенной реформе домоуправлений в структуре администрации Сухума рассказал градоначальник Беслан Эшба на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания 25 ноября.В частности, сказал Эшба, расширены территориальные полномочия этих учреждений. На встрече с президентом, глава Администрации Сухума отметил, что все пять районных управ Сухума в дальнейшем должны стать местными муниципалитетами.Более детально о реформе районных домоуправлений в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Администрации Сухума Аслан Дочия."Домоуправления переименовали и утвердили новый устав. В учредительных документах расширили полномочия управ №1, №2, №3, №4 и №5 города Сухум. По учредительным документам эти управы называются муниципальными учреждениями Администрации города Сухум. Учреждения в новом формате созданы с целью развития экономической, социальной, транспортной, инженерной, туристической, информационной инфраструктуры соответствующего района города Сухум. Для этого были расширены полномочия, которыми обладали домоуправления. На сегодняшний день управы осуществляют содержание мест общего пользования в многоквартирных жилых домах на основании заключаемых договоров с собственниками квартир. Согласно этому договору, собственники этих квартир уже вносят определенные платежи на расчетный счет управы. Ранее средства поступали в бюджет города Сухум. Сегодня эти деньги будут оставаться на счету управ", - рассказал Дочия. Кроме того, управы будут выявлять самовольное строительство на подведомственной территории и выявлением лиц, самовольно захвативших пустующие квартиры. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Дочия о расширении полномочий домоуправлений Сухума

16:45 06.12.2021 (обновлено: 16:51 06.12.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Дочия о расширении полномочий домоуправлений Сухума
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Из домоуправлений - в районные управы. О том, что даст такая реформа гражданам столицы, в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Администрации Сухума Аслан Дочия.
О проведенной реформе домоуправлений в структуре администрации Сухума рассказал градоначальник Беслан Эшба на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания 25 ноября.
В частности, сказал Эшба, расширены территориальные полномочия этих учреждений.
На встрече с президентом, глава Администрации Сухума отметил, что все пять районных управ Сухума в дальнейшем должны стать местными муниципалитетами.

Более детально о реформе районных домоуправлений в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Администрации Сухума Аслан Дочия.
"Домоуправления переименовали и утвердили новый устав. В учредительных документах расширили полномочия управ №1, №2, №3, №4 и №5 города Сухум. По учредительным документам эти управы называются муниципальными учреждениями Администрации города Сухум. Учреждения в новом формате созданы с целью развития экономической, социальной, транспортной, инженерной, туристической, информационной инфраструктуры соответствующего района города Сухум. Для этого были расширены полномочия, которыми обладали домоуправления. На сегодняшний день управы осуществляют содержание мест общего пользования в многоквартирных жилых домах на основании заключаемых договоров с собственниками квартир. Согласно этому договору, собственники этих квартир уже вносят определенные платежи на расчетный счет управы. Ранее средства поступали в бюджет города Сухум. Сегодня эти деньги будут оставаться на счету управ", - рассказал Дочия.
Кроме того, управы будут выявлять самовольное строительство на подведомственной территории и выявлением лиц, самовольно захвативших пустующие квартиры.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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