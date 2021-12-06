Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-otkroyut-v-moskve-1036618184.html
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют в Москве
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют в Москве
Центр "Будущее Абхазии" в Москве создается как эффективный инструмент адресной поддержки граждан Абхазии. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T17:31+0300
2021-12-06T17:31+0300
в абхазии
общество
мид абхазии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103032/05/1030320563_0:0:2247:1265_1920x0_80_0_0_16519d5a919397739553b25d5695db7d.jpg
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют на базе Посольства Абхазии в России в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики. Проект запустят в начале 2022 года. Отмечается, что в Центр смогут обращаться представители абхазской молодежи, проживающие в Абхазии и России. Заявку с запросом на поддержку можно будет заполнить на сайте МИД Абхазии и Посольства Абхазии в России. Кроме того, планируется запустить единый номер телефона для абхазских граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210528/Ministr-kultury-Gudisa-Agrba-izbran-rukovoditelem-platformy-Buduschee-Abkhazii-1032510053.html
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103032/05/1030320563_182:0:2182:1500_1920x0_80_0_0_3f42afb4982e7b5f87f05c13b6f9e4e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, мид абхазии, москва

Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют в Москве

17:31 06.12.2021
© SputnikБудущее Абхазии
Будущее Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Центр "Будущее Абхазии" в Москве создается как эффективный инструмент адресной поддержки граждан Абхазии.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют на базе Посольства Абхазии в России в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
Проект запустят в начале 2022 года.
Программа реформ Будущее Абхазии была разработана финалистами конкурса Гордость Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.05.2021
В Абхазии
Министр культуры Гудиса Агрба избран руководителем платформы "Будущее Абхазии"
28 мая, 11:55
Отмечается, что в Центр смогут обращаться представители абхазской молодежи, проживающие в Абхазии и России.
На базе Центра будут рассматриваться вопросы поступления в российские вузы, прохождения стажировок и программ повышения квалификации, временного трудоустройства в России.
Заявку с запросом на поддержку можно будет заполнить на сайте МИД Абхазии и Посольства Абхазии в России.
Кроме того, планируется запустить единый номер телефона для абхазских граждан.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:18Верховный суд проверит законность Постановлений Кабмина и Парламента по "Баслат-ГЭС"
17:47Глава Минздрава Абхазии рассказал об эпидситуации на заседании Совбеза
17:31Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют в Москве
17:14Первые случаи омикрон-штамма коронавируса выявили в России
16:45Такие обстоятельства: Дочия о расширении полномочий домоуправлений Сухума
16:11Назначен министр внутренних дел Абхазии
15:25Российские специалисты разработают программу развития АЖД до 2035 года
14:45В МВД Абхазии представили заместителей главы ведомства
14:19Каландия о разнице между COVID-19 и обычным ОРВИ: оставляет много проблем
13:50Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 декабря
13:20Армения заявила о готовности вывести на рынок "Спутник Лайт"
12:50Корсая об охоте в Абхазии: в зимний период нежелательно подниматься в горы
12:20Путь импорта: как товары попадают в Абхазию
11:15МИД Абхазии возьмет под контроль работу НПО с Грузией
10:50Губаз рассказал, как в Ботаническим саду Сухума растения подготовили к зиме
10:20"Кремниевый человек": памяти Мушни Хварцкия
09:45Ученые назвали новую версию появления омикрон-штамма
09:15Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризиса
08:45Представитель ВОЗ рассказала, как протекает коронавирус при омикрон-штамме
ВчераSputnik недели: шторм в Гагре, кадровые перестановки, заседание Кабмина и COVID-19