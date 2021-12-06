https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-otkroyut-v-moskve-1036618184.html
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют в Москве
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют в Москве
Центр "Будущее Абхазии" в Москве создается как эффективный инструмент адресной поддержки граждан Абхазии. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T17:31+0300
2021-12-06T17:31+0300
2021-12-06T17:31+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют на базе Посольства Абхазии в России в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики. Проект запустят в начале 2022 года. Отмечается, что в Центр смогут обращаться представители абхазской молодежи, проживающие в Абхазии и России. Заявку с запросом на поддержку можно будет заполнить на сайте МИД Абхазии и Посольства Абхазии в России. Кроме того, планируется запустить единый номер телефона для абхазских граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210528/Ministr-kultury-Gudisa-Agrba-izbran-rukovoditelem-platformy-Buduschee-Abkhazii-1032510053.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, мид абхазии, москва
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют в Москве
Центр "Будущее Абхазии" в Москве создается как эффективный инструмент адресной поддержки граждан Абхазии.
СУХУМ, 6 дек - Sputnik
. Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" откроют на базе Посольства Абхазии в России в Москве. Об этом сообщает
пресс-служба МИД республики.
Проект запустят в начале 2022 года.
Отмечается, что в Центр смогут обращаться представители абхазской молодежи, проживающие в Абхазии и России.
На базе Центра будут рассматриваться вопросы поступления в российские вузы, прохождения стажировок и программ повышения квалификации, временного трудоустройства в России.
Заявку с запросом на поддержку можно будет заполнить на сайте МИД Абхазии и Посольства Абхазии в России.
Кроме того, планируется запустить единый номер телефона для абхазских граждан.