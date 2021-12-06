https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/uchenye-nazvali-novuyu-versiyu-poyavleniya-omikron-shtamma-1036601151.html

Ученые назвали новую версию появления омикрон-штамма

Ученые назвали новую версию появления омикрон-штамма

Новый омикрон-штамм коронавируса обнаружили в Ботсване в конце ноября. 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T09:45+0300

2021-12-06T09:45+0300

2021-12-06T09:45+0300

в мире

юар

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/05/1036601118_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_4f1284ebe7955df9cb6fc887b3d8b17a.jpg

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Новая версия происхождения омикрон-штамма предполагает, что вирус перешел от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям. Об этом агентству Bloomberg рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.По его словам, ученые пытаются понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Как отметил Мойо, быстрота распространения омикрона по миру вызывает беспокойство: судя по всему, он накапливает собственный паттерн мутаций.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/uskolzaet-ot-immuniteta-uchenye-raskryli-svoystva-omikron-shtamma-covid-19--1036588713.html

юар

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, юар, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19