https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/uchenye-nazvali-novuyu-versiyu-poyavleniya-omikron-shtamma-1036601151.html
Ученые назвали новую версию появления омикрон-штамма
Ученые назвали новую версию появления омикрон-штамма
Новый омикрон-штамм коронавируса обнаружили в Ботсване в конце ноября. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T09:45+0300
2021-12-06T09:45+0300
2021-12-06T09:45+0300
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Новая версия происхождения омикрон-штамма предполагает, что вирус перешел от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям. Об этом агентству Bloomberg рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.По его словам, ученые пытаются понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Как отметил Мойо, быстрота распространения омикрона по миру вызывает беспокойство: судя по всему, он накапливает собственный паттерн мутаций.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211204/uskolzaet-ot-immuniteta-uchenye-raskryli-svoystva-omikron-shtamma-covid-19--1036588713.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, юар, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Ученые назвали новую версию появления омикрон-штамма
Новый омикрон-штамм коронавируса обнаружили в Ботсване в конце ноября.
СУХУМ, 5 дек - Sputnik.
Новая версия происхождения омикрон-штамма предполагает, что вирус перешел от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям. Об этом агентству Bloomberg
рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.
По его словам, ученые пытаются понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени.
"Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на "альфу", на "бету", то увидите, что мутации накапливались с течением времени", — сказал ученый, который был в числе исследователей, первыми определивших новый вариант SARS-CoV-2.
Как отметил Мойо, быстрота распространения омикрона по миру вызывает беспокойство: судя по всему, он накапливает собственный паттерн мутаций.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.