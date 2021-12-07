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Альштейн про мнение о заразности вакцинированного от COVID-19: невежеству нет ограничений
Альштейн про мнение о заразности вакцинированного от COVID-19: невежеству нет ограничений
На самые часто задаваемые вопросы по поводу вакцинации от коронавируса, в эфире радио Sputnik Абхазия ответил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T16:36+0300
2021-12-07T16:36+0300
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Альштейн
Альштейн
Альштейн ответил на вопросы о вакцинации от коронавируса, которые чаще всего интересуют людей. В первую очередь, он отметил, что вакцина не может оказать никакого влияния на генетику человека. "Человек, который провакцинировался, может спокойно рожать детей и быть спокойным за то, что генетика не зависит от вакцины", - утверждает ученый. Он подчеркнул, что обратные суждения ходят только из-за невежества. "Невежества намного больше, чем знания, поэтому каждый может придумать то, что он хочет. Один захочет, чтобы вакцина повлияла на способность иметь детей, другой, чтобы она сделала его детей очень умными или уродами, другой еще что-то захочет. Невежеству нет ограничений. То, что я говорю - это знания. Мы знаем об этих вакцинах то, что они не встраиваются в геном, они не меняют генетику человека, они не влияют на рождаемость", - отметил Анатолий Альштейн. Еще один вопрос, который постоянно обсуждается, касается заразности вакцины. Многие транслируют мнение о том, что вакцинированный человек является переносчиком вируса. "В результате вакцинации человек никого заразить не может. Вакцины не передают этот вирус. В вакцинах нет ничего такого, что вызвало бы Covid или размножение ковидного вируса. Но человек вакцинированный может заразиться, как любой другой с меньшей вероятностью. При этом он тоже может заразить. Но вероятность этого гораздо ниже, чем у человека невакцинированного", - сообщил вирусолог. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио

Альштейн про мнение о заразности вакцинированного от COVID-19: невежеству нет ограничений

16:36 07.12.2021
Радио
Альштейн
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На самые часто задаваемые вопросы по поводу вакцинации от коронавируса, в эфире радио Sputnik Абхазия ответил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн
Альштейн ответил на вопросы о вакцинации от коронавируса, которые чаще всего интересуют людей. В первую очередь, он отметил, что вакцина не может оказать никакого влияния на генетику человека.
"Человек, который провакцинировался, может спокойно рожать детей и быть спокойным за то, что генетика не зависит от вакцины", - утверждает ученый.
Он подчеркнул, что обратные суждения ходят только из-за невежества.
"Невежества намного больше, чем знания, поэтому каждый может придумать то, что он хочет. Один захочет, чтобы вакцина повлияла на способность иметь детей, другой, чтобы она сделала его детей очень умными или уродами, другой еще что-то захочет. Невежеству нет ограничений. То, что я говорю - это знания. Мы знаем об этих вакцинах то, что они не встраиваются в геном, они не меняют генетику человека, они не влияют на рождаемость", - отметил Анатолий Альштейн.
Еще один вопрос, который постоянно обсуждается, касается заразности вакцины. Многие транслируют мнение о том, что вакцинированный человек является переносчиком вируса.
"В результате вакцинации человек никого заразить не может. Вакцины не передают этот вирус. В вакцинах нет ничего такого, что вызвало бы Covid или размножение ковидного вируса. Но человек вакцинированный может заразиться, как любой другой с меньшей вероятностью. При этом он тоже может заразить. Но вероятность этого гораздо ниже, чем у человека невакцинированного", - сообщил вирусолог.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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