https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/dubrovskiy-ob-obuchenii-abkhazskikh-studentov-v-schepkinskom-uchilische-schastlivyy-bilet-----1036613260.html
Дубровский об обучении абхазских студентов в Щепкинском училище: счастливый билет
Дубровский об обучении абхазских студентов в Щепкинском училище: счастливый билет
Своими впечатлениями от Абхазии и от ребят, которые принимали участия в отборочных испытаниях к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина, в эфире... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T10:54+0300
2021-12-07T10:54+0300
2021-12-07T10:54+0300
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Дубровский об обучении абхазских абитуриентов в Щепкинском училище: счастливый билет
Дубровский об обучении абхазских абитуриентов в Щепкинском училище: счастливый билет
В Сухуме отобрали группу из 15 абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности "Актерское искусство" в 2022 году. По результатам отбора в училище будет создан абхазский курс.Впечатления позитивные, не только от самих ребят, но и от приема, как он здесь был организован, отметил Дубровский в беседе на радио.Говоря о возможности, предоставленной ребятам для обучения в училище, Алексей Дубровский сказал, что это счастливый билет, ведь для абитуриентов из Абхазии полностью все обучение бесплатное."Мне кажется, представители Абхазии изначально более театральные уже от природы, чем россияне. Есть такое ощущение. Они легче, органичнее, готовы выполнять задание. Есть природное хорошая, нужная для профессии непосредственность. Это сразу несколько ступеней вперед двигает в обучении", - сказал руководитель приемной комиссии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Дубровский об обучении абхазских студентов в Щепкинском училище: счастливый билет
Своими впечатлениями от Абхазии и от ребят, которые принимали участия в отборочных испытаниях к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель приемной комиссии, заслуженный артист России Алексей Дубровский.
В Сухуме отобрали группу из 15 абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности "Актерское искусство" в 2022 году. По результатам отбора в училище будет создан абхазский курс.
Впечатления позитивные, не только от самих ребят, но и от приема, как он здесь был организован, отметил Дубровский в беседе на радио.
Говоря о возможности, предоставленной ребятам для обучения в училище, Алексей Дубровский сказал, что это счастливый билет, ведь для абитуриентов из Абхазии полностью все обучение бесплатное.
"Мне кажется, представители Абхазии изначально более театральные уже от природы, чем россияне. Есть такое ощущение. Они легче, органичнее, готовы выполнять задание. Есть природное хорошая, нужная для профессии непосредственность. Это сразу несколько ступеней вперед двигает в обучении", - сказал руководитель приемной комиссии.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.