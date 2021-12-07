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Два человека погибли в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы
Два человека погибли в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Два человека погибли, еще трое получили ранения во время стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T16:25+0300
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Два человека погибли, еще трое получили ранения во время стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Сергея Собянина.Известно, что одна из пострадавших - десятилетняя девочка.Огонь открыл 45-летний Сергей Глазов, которого задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.Как пишут СМИ, злоумышленник открыл огонь из-за отказа надевать маску. Помимо оружия, у него также была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Очевидцы утверждают, что он был в неадекватном состоянии.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст.105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст.222 УК). Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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происшествия, новости, россия, стрельба
Два человека погибли в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы
16:25 07.12.2021 (обновлено: 16:29 07.12.2021) СУХУМ, 7 дек - Sputnik.
Два человека погибли, еще трое получили ранения во время стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
Известно, что одна из пострадавших - десятилетняя девочка.
Огонь открыл 45-летний Сергей Глазов, которого задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.
Как пишут СМИ, злоумышленник открыл огонь из-за отказа надевать маску. Помимо оружия, у него также была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Очевидцы утверждают, что он был в неадекватном состоянии.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" (ст.105.2 УК) и "Незаконный оборот оружия" (ст.222 УК).
Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.