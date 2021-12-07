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Квициния о поведении в горах: если заблудился, главное - не паниковать
Квициния о поведении в горах: если заблудился, главное - не паниковать
О правилах поведения в горах зимой, об ошибках, которые могут оказаться роковыми, в эфире радио Sputnik рассказал глава МЧС Абхазии Лев Квициния. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T12:02+0300
2021-12-07T12:02+0300
2021-12-07T12:03+0300
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Квициния подчеркнул, что, идя в горы, нужно быть подготовленными, необходимо знать тропы и местность."К сожалению, в Ткуарчалском районе мальчик погиб. Мы столкнулись со сложностями. Он пошел, во-первых, один. Мы приблизительно знали, где искать, но были непроходимые места, и пошло похолодание. Пару суток он выжил, но было трудно его найти. Подключилось и местное население, и охотники, и люди, которые знали эту местность. Но, несмотря на все это, найти его было очень сложно", - рассказал Лев Квициния. Он отметил, что, идя в горы, нужно знать правила: ни в коем случае нельзя идти в горы одному, нужно знать местность и с собой нужно брать элементарный набор необходимых предметов. По его словам, чаще всего трагедии в горах случаются, когда люди не могут найти дорогу обратно. "Есть инстинкт страха, люди начинают паниковать. Были случаи, что буквально в 150 метрах находилась центральная проселочная дорога, но один человек от страха сорвался и ушел в обрыв, а второй присел и там же замерз. Обидно, когда можно пройти метров 100-150, и ты уже дома. Самое страшное - это паника. Надо владеть собой, надо настроиться психологически. Человек должен подготовить себя к тому, что его обязательно найдут. Нужно протянуть время и делать все возможное", - сказал глава МЧС. Подробно о том, что делать, если заблудился в горном лесном массиве, слушайте в аудиофайле.
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гражданин и начальник, аудио
Квициния о поведении в горах: если заблудился, главное - не паниковать
12:02 07.12.2021 (обновлено: 12:03 07.12.2021)
О правилах поведения в горах зимой, об ошибках, которые могут оказаться роковыми, в эфире радио Sputnik рассказал глава МЧС Абхазии Лев Квициния.
Квициния подчеркнул, что, идя в горы, нужно быть подготовленными, необходимо знать тропы и местность.
"К сожалению, в Ткуарчалском районе мальчик погиб. Мы столкнулись со сложностями. Он пошел, во-первых, один. Мы приблизительно знали, где искать, но были непроходимые места, и пошло похолодание. Пару суток он выжил, но было трудно его найти. Подключилось и местное население, и охотники, и люди, которые знали эту местность. Но, несмотря на все это, найти его было очень сложно", - рассказал Лев Квициния.
Он отметил, что, идя в горы, нужно знать правила: ни в коем случае нельзя идти в горы одному, нужно знать местность и с собой нужно брать элементарный набор необходимых предметов. По его словам, чаще всего трагедии в горах случаются, когда люди не могут найти дорогу обратно.
"Есть инстинкт страха, люди начинают паниковать. Были случаи, что буквально в 150 метрах находилась центральная проселочная дорога, но один человек от страха сорвался и ушел в обрыв, а второй присел и там же замерз. Обидно, когда можно пройти метров 100-150, и ты уже дома. Самое страшное - это паника. Надо владеть собой, надо настроиться психологически. Человек должен подготовить себя к тому, что его обязательно найдут. Нужно протянуть время и делать все возможное", - сказал глава МЧС.
Подробно о том, что делать, если заблудился в горном лесном массиве, слушайте в аудиофайле.