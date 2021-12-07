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Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости.Общение лидеров мировых держав продлилось два часа.Переговоры прошли по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам были показаны первые кадры общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что, как ожидается, это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция.Это вторая встреча Путина и Байдена. Первые переговоры – в очном формате – прошли в июне 2021 года в Женеве, где главы государств достигли некоторых договоренностей.
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Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи

20:30 07.12.2021
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена
Переговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Foto / POOL
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости.
Общение лидеров мировых держав продлилось два часа.
Переговоры прошли по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам были показаны первые кадры общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что, как ожидается, это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция.
Это вторая встреча Путина и Байдена. Первые переговоры – в очном формате – прошли в июне 2021 года в Женеве, где главы государств достигли некоторых договоренностей.
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