https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/lidery-rossii-i-ssha-vladimir-putin-i-dzho-bayden-poobschalis-po-videosvyazi-1036635039.html

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости. 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T20:30+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости.Общение лидеров мировых держав продлилось два часа.Переговоры прошли по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам были показаны первые кадры общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что, как ожидается, это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция.Это вторая встреча Путина и Байдена. Первые переговоры – в очном формате – прошли в июне 2021 года в Женеве, где главы государств достигли некоторых договоренностей.

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