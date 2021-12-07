https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/lidery-rossii-i-ssha-vladimir-putin-i-dzho-bayden-poobschalis-po-videosvyazi-1036635039.html
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T20:30+0300
2021-12-07T20:30+0300
2021-12-07T20:30+0300
россия
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/07/1036634974_0:83:3347:1966_1920x0_80_0_0_45518d7877d204c4b260e5f40e6f58a8.jpg
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости.Общение лидеров мировых держав продлилось два часа.Переговоры прошли по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам были показаны первые кадры общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что, как ожидается, это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция.Это вторая встреча Путина и Байдена. Первые переговоры – в очном формате – прошли в июне 2021 года в Женеве, где главы государств достигли некоторых договоренностей.
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/07/1036634974_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_335c34816aeb647a5520da24ffdf31db.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сша, новости
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, передает РИА Новости
.
Общение лидеров мировых держав продлилось два часа.
Переговоры прошли по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам были показаны первые кадры общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что, как ожидается, это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция.
Это вторая встреча Путина и Байдена. Первые переговоры – в очном формате – прошли в июне 2021 года в Женеве, где главы государств достигли некоторых договоренностей.