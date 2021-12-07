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Начались работы по асфальтированию дороги, ведущей к Гудаутской ЦРБ
Начались работы по асфальтированию дороги, ведущей к Гудаутской ЦРБ
Капитальный ремонт улицы Гобечия в Гудауте, протяженностью 1300 метров, производится за счет средства Инвестиционной программы социально-экономического... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T15:20+0300
2021-12-07T15:28+0300
в абхазии
дороги
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ГУДАУТА, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по асфальтированию улицы Гобечия начались в Гудауте, передает корреспондент Sputnik.Как уточнил прораб гудаутского дорожно-строительного комбината Батал Аргун, дорога протяженностью 1300 метров пролегает от районной больницы до улицы Чачба."Работы проводятся по Инвестпрограмме. Ширина асфальта составит шесть с половиной метров, толщина семь сантиметров. Также асфальт появится непосредственно на площадке перед больницей", - отметил он.Вскоре после того, как ремонтники приступили к выполнению задачи, на место приехала группа жителей села Куланырхуа. Они выразили возмущение ходом восстановительных работ. Главная их претензия заключалась в том, что после прокладки нового слоя асфальта, ведущая в их село дорога станет ниже на семь сантиметров.Они уверены, что это может привести к аварийным ситуациям, и осложнит передвижение транспорта на участке, где дорога разделяется на две линии – выезд из села и выезд со стороны районной больницы.Позже, жители этого села встретились с главой Гудаутского района Багратом Боджгуа и обсудили проблему. Руководитель местной администрации объяснил, что подрядчики работают по утвержденной смете и отходить от нее они не могут. Боджгуа пообещал решить эту проблему за счет бюджетных средств. Жители Куланырхуа согласились с таким предложением и попросили главу сделать это как можно скорее.
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дороги, ремонт

Начались работы по асфальтированию дороги, ведущей к Гудаутской ЦРБ

15:20 07.12.2021 (обновлено: 15:28 07.12.2021)
© Sputnik / Бадри Есиава Начались работы по асфальтированию дороги от гудаутской ЦРБ
Начались работы по асфальтированию дороги от гудаутской ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Бадри Есиава
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Капитальный ремонт улицы Гобечия в Гудауте, протяженностью 1300 метров, производится за счет средства Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
ГУДАУТА, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по асфальтированию улицы Гобечия начались в Гудауте, передает корреспондент Sputnik.
Как уточнил прораб гудаутского дорожно-строительного комбината Батал Аргун, дорога протяженностью 1300 метров пролегает от районной больницы до улицы Чачба.
"Работы проводятся по Инвестпрограмме. Ширина асфальта составит шесть с половиной метров, толщина семь сантиметров. Также асфальт появится непосредственно на площадке перед больницей", - отметил он.
© Sputnik / Бадри Есиава Начались работы по асфальтированию дороги от гудаутской ЦРБ
Начались работы по асфальтированию дороги от гудаутской ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
Начались работы по асфальтированию дороги от гудаутской ЦРБ
© Sputnik / Бадри Есиава
Вскоре после того, как ремонтники приступили к выполнению задачи, на место приехала группа жителей села Куланырхуа. Они выразили возмущение ходом восстановительных работ. Главная их претензия заключалась в том, что после прокладки нового слоя асфальта, ведущая в их село дорога станет ниже на семь сантиметров.
Они уверены, что это может привести к аварийным ситуациям, и осложнит передвижение транспорта на участке, где дорога разделяется на две линии – выезд из села и выезд со стороны районной больницы.

"По факту, та дорога, которая ведет в наше село – она главная, и все ездят по ней, зная это. После того, как проведут ремонт, на стыке нового асфальта со старым образуется перепад в семь сантиметров. Мы хотим, чтобы подрядчики учли этот момент и сделали съезд менее резким. Речь идет максимум о десяти метрах дороги", - рассказал депутат Собрания Гудаутского района от села Куланырхуа Хаджим Агрба.

Позже, жители этого села встретились с главой Гудаутского района Багратом Боджгуа и обсудили проблему. Руководитель местной администрации объяснил, что подрядчики работают по утвержденной смете и отходить от нее они не могут. Боджгуа пообещал решить эту проблему за счет бюджетных средств. Жители Куланырхуа согласились с таким предложением и попросили главу сделать это как можно скорее.
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