https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/nachalis-raboty-po-asfaltirovaniyu-dorogi-ot-gudautskoy-tsrb-1036628173.html

Начались работы по асфальтированию дороги, ведущей к Гудаутской ЦРБ

Начались работы по асфальтированию дороги, ведущей к Гудаутской ЦРБ

Капитальный ремонт улицы Гобечия в Гудауте, протяженностью 1300 метров, производится за счет средства Инвестиционной программы социально-экономического... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T15:20+0300

2021-12-07T15:20+0300

2021-12-07T15:28+0300

в абхазии

дороги

ремонт

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ГУДАУТА, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по асфальтированию улицы Гобечия начались в Гудауте, передает корреспондент Sputnik.Как уточнил прораб гудаутского дорожно-строительного комбината Батал Аргун, дорога протяженностью 1300 метров пролегает от районной больницы до улицы Чачба."Работы проводятся по Инвестпрограмме. Ширина асфальта составит шесть с половиной метров, толщина семь сантиметров. Также асфальт появится непосредственно на площадке перед больницей", - отметил он.Вскоре после того, как ремонтники приступили к выполнению задачи, на место приехала группа жителей села Куланырхуа. Они выразили возмущение ходом восстановительных работ. Главная их претензия заключалась в том, что после прокладки нового слоя асфальта, ведущая в их село дорога станет ниже на семь сантиметров.Они уверены, что это может привести к аварийным ситуациям, и осложнит передвижение транспорта на участке, где дорога разделяется на две линии – выезд из села и выезд со стороны районной больницы.Позже, жители этого села встретились с главой Гудаутского района Багратом Боджгуа и обсудили проблему. Руководитель местной администрации объяснил, что подрядчики работают по утвержденной смете и отходить от нее они не могут. Боджгуа пообещал решить эту проблему за счет бюджетных средств. Жители Куланырхуа согласились с таким предложением и попросили главу сделать это как можно скорее.

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дороги, ремонт