https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/novyy-film-kiry-kovalenko-snyavshey-sofichku-budet-pretendovat-na-oskar-1036623797.html
Новый фильм Киры Коваленко, снявшей "Софичку", будет претендовать на "Оскар"
Новый фильм Киры Коваленко, снявшей "Софичку", будет претендовать на "Оскар"
В конце октября появилась информация о том, что фильм Коваленко выдвинули на "Оскар" от России. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T10:12+0300
2021-12-07T10:12+0300
2021-12-07T10:12+0300
в мире
оскар (премия)
кино
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" официально вошел в список претендентов на награду киноакадемии "Оскар", сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.Наряду с российской картиной, на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" заявлена украинская лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги", картина из Узбекистана "Две тысячи песен Фариды", фильм от Киргизии "Шамбала", "Желтая кошка" от Казахстана. Всего, по словам организаторов, заявки на участие в конкурсе были получены от 93 стран. Новичком категории в этом году стала Сомали, впервые выдвинувшая свой фильм на "Оскар".В октябре стало известно, что российский оскаровский комитет, возглавляемый режиссером Павлом Чухраем, выдвинул на премию от России фильм "Разжимая кулаки". Это вторая режиссерская работа выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете Киры Коваленко. Ее первый фильм "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера снимался в Абхазии.Премьера фильма "Разжимая кулаки" состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе Канн "Особый взгляд" российская картина впервые стала обладателем Гран-при.Согласно расписанию киноакадемии, список из 15 претендентов на "Оскар" в этой категории будет объявлен 21 декабря, а номинантов премии назовут 8 февраля. Церемония вручения, 94-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" могут участвовать картины, более 40 минут которых были произведены за пределами США и свыше 50% диалогов в которых происходит не на английском языке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20171110/sofichka-vyjdet-v-eksklyuzivnyj-rossijskij-prokat-1022375471.html
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в мире, оскар (премия), кино
Новый фильм Киры Коваленко, снявшей "Софичку", будет претендовать на "Оскар"
В конце октября появилась информация о том, что фильм Коваленко выдвинули на "Оскар" от России.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik.
Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" официально вошел в список претендентов на награду киноакадемии "Оскар", сообщает РИА Новости
со ссылкой на организаторов.
Наряду с российской картиной, на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" заявлена украинская лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги", картина из Узбекистана "Две тысячи песен Фариды", фильм от Киргизии "Шамбала", "Желтая кошка" от Казахстана.
Всего, по словам организаторов, заявки на участие в конкурсе были получены от 93 стран. Новичком категории в этом году стала Сомали, впервые выдвинувшая свой фильм на "Оскар".
В октябре стало известно, что российский оскаровский комитет, возглавляемый режиссером Павлом Чухраем, выдвинул на премию от России фильм "Разжимая кулаки". Это вторая режиссерская работа выпускницы мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете Киры Коваленко. Ее первый фильм "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера снимался в Абхазии.
Премьера фильма "Разжимая кулаки" состоялась на 74-м Каннском международном кинофестивале. В конкурсной программе Канн "Особый взгляд" российская картина впервые стала обладателем Гран-при.
Согласно расписанию киноакадемии, список из 15 претендентов на "Оскар" в этой категории будет объявлен 21 декабря, а номинантов премии назовут 8 февраля. Церемония вручения, 94-я по счету, пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.
В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" могут участвовать картины, более 40 минут которых были произведены за пределами США и свыше 50% диалогов в которых происходит не на английском языке.