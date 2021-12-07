https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/sukhumskie-kuranty-vyshli-iz-stroya-1036631779.html
Сухумские куранты вышли из строя
Сухумские куранты вышли из строя
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часы на башне здания Администрации Сухума уже несколько дней не работают, власти города привлекли специалиста для ремонта курантов... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T16:55+0300
2021-12-07T16:55+0300
2021-12-07T16:56+0300
в абхазии
новости
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1d/1032518548_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3893f775f5bdcba38c6ab7066fa5390.jpg
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часы на башне здания Администрации Сухума уже несколько дней не работают, власти города привлекли специалиста для ремонта курантов, сообщается на сайте мэрии.Отмечается, что восстановление часового механизма займет несколько дней. Здание сухумской городской администрации построили 12 июня 1914 года, ему уже 107 лет. Часы были подарены Сухуму в 1950 году Моссоветом в подарок, как самому чистому городу в Советском Союзе. Это историческое здание - одна из главных визиток столицы Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190612/Fakty-o-sukhumskom-dome-s-chasami-vozmozhno-vy-chto-to-ne-znali-1027615598.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/1d/1032518548_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e8ee86dff294e8ab37ef076d97e09756.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сухум
Сухумские куранты вышли из строя
16:55 07.12.2021 (обновлено: 16:56 07.12.2021) СУХУМ, 7 дек - Sputnik.
Часы на башне здания Администрации Сухума уже несколько дней не работают, власти города привлекли специалиста для ремонта курантов, сообщается
на сайте мэрии.
Отмечается, что восстановление часового механизма займет несколько дней.
Здание сухумской городской администрации построили 12 июня 1914 года, ему уже 107 лет. Часы были подарены Сухуму в 1950 году Моссоветом в подарок, как самому чистому городу в Советском Союзе.
Это историческое здание - одна из главных визиток столицы Абхазии.