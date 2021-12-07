https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/sukhumskie-kuranty-vyshli-iz-stroya-1036631779.html

Сухумские куранты вышли из строя

Сухумские куранты вышли из строя

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часы на башне здания Администрации Сухума уже несколько дней не работают, власти города привлекли специалиста для ремонта курантов... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T16:55+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часы на башне здания Администрации Сухума уже несколько дней не работают, власти города привлекли специалиста для ремонта курантов, сообщается на сайте мэрии.Отмечается, что восстановление часового механизма займет несколько дней. Здание сухумской городской администрации построили 12 июня 1914 года, ему уже 107 лет. Часы были подарены Сухуму в 1950 году Моссоветом в подарок, как самому чистому городу в Советском Союзе. Это историческое здание - одна из главных визиток столицы Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190612/Fakty-o-sukhumskom-dome-s-chasami-vozmozhno-vy-chto-to-ne-znali-1027615598.html

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