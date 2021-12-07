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https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/sukhumskie-kuranty-vyshli-iz-stroya-1036631779.html
Сухумские куранты вышли из строя
Сухумские куранты вышли из строя
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часы на башне здания Администрации Сухума уже несколько дней не работают, власти города привлекли специалиста для ремонта курантов... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часы на башне здания Администрации Сухума уже несколько дней не работают, власти города привлекли специалиста для ремонта курантов, сообщается на сайте мэрии.Отмечается, что восстановление часового механизма займет несколько дней. Здание сухумской городской администрации построили 12 июня 1914 года, ему уже 107 лет. Часы были подарены Сухуму в 1950 году Моссоветом в подарок, как самому чистому городу в Советском Союзе. Это историческое здание - одна из главных визиток столицы Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190612/Fakty-o-sukhumskom-dome-s-chasami-vozmozhno-vy-chto-to-ne-znali-1027615598.html
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новости, сухум

Сухумские куранты вышли из строя

16:55 07.12.2021 (обновлено: 16:56 07.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация города Сухум
Администрация города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часы на башне здания Администрации Сухума уже несколько дней не работают, власти города привлекли специалиста для ремонта курантов, сообщается на сайте мэрии.
Отмечается, что восстановление часового механизма займет несколько дней.
Здание сухумской городской администрации построили 12 июня 1914 года, ему уже 107 лет. Часы были подарены Сухуму в 1950 году Моссоветом в подарок, как самому чистому городу в Советском Союзе.
Это историческое здание - одна из главных визиток столицы Абхазии.
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