https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/trapsh-o-kriticheskoy-rasovoy-teorii-soprotivlenie-belogo-menshinstva-sokraschaetsya--1036625914.html

Трапш о "критической расовой теории": сопротивление "белого" меньшинства сокращается

Трапш о "критической расовой теории": сопротивление "белого" меньшинства сокращается

Политолог Николай Трапш в эфире радио Sputnilk прокомментировал опрос, проведенный старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T15:01+0300

2021-12-07T15:01+0300

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Трапш: опыт внедрения определенных модели ценности на Западе колоссальный Трапш: опыт внедрения определенных модели ценности на Западе колоссальный

В настоящее время в американских СМИ все чаще упоминается "критическая расовая теория". В ее основе лежит идея, что расизм является не только продуктом личных предрассудков, но встроен в юридические и политические общественные нормы, которые, в свою очередь, должны быть изменены. Одни считают, что эта теория позволяет улучшить демократию, другие убеждены, что она приводит к тому, что к людям начинают относиться по-разному на основе их расы, и поэтому она не является демократической. На вопрос, какое утверждение вам ближе, 54% жителей Германии назвали "Не соответствующей демократии", 53% - граждан Соединенных Штатов, 45% - французов и 44% - подданных Соединенного Королевства.Комментируя опрос, политолог Трапш сказал, что результат и пропаганды, и целенаправленного формирования общественного мнения на лицо."Понятно, что кто-то говорит, не соответствует демократии. На самом деле они колеблются, потому что это будет относиться к их конкретной расе. В основном колеблющееся - "белое" большинство. Среди радикалов и левых либералов белых достаточно много, и они контролируют информационное пространство. По сути, дело времени, когда смогут колеблющихся убедить в том, что действительно это укрепляет демократию. На самом деле опыт внедрения определенных ценностей на Западе колоссальный. И пассивное сопротивление "белого" меньшинства, понимающегося, что расовая теория направлена против них, постепенно сокращается. Думаю, что пройдет пара лет и будут совершенно другие цифры. Будут рассказывать, что "критическая расовая теория" приемлема более чем для 50%, а то и больше. Это удачный идеологический конструкт, который, с одной стороны, позволяет мобилизовать расовые этнические и другие меньшинства, а с другой стороны, очень умело формирует несуществующее чувство вины у нынешних белых, которые никакого отношения ни к рабству, ни к колонизации других стран не имеют. Это чистая психология. Любому человеку можно внушить комплекс вины", - сказал Трапш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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