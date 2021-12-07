https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/tsandrypsh-ostalsya-bez-elektrichestva-iz-za-avarii-na-podstantsii-psou-1036635639.html
Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"
Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"
Подача электроэнергии в поселке Цандрыпш Гагрского района была приостановлена примерно с 14:00 вторника 7 декабря. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T20:55+0300
2021-12-07T20:55+0300
2021-12-07T20:57+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Цандрыпш остался без света из-за аварии на подстанции "Псоу", рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации поселка Адгур Дасания.Электричества у жителей Цандыпша нет уже на протяжении семи часов.Он уточнил, что на подстанции произошел взрыв силового кабеля и ремонтная бригада занимается работами по восстановлению. Дасания предположил, что для налаживания подачи электроэнергии им может понадобится еще около двух часов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"
20:55 07.12.2021 (обновлено: 20:57 07.12.2021)
Подача электроэнергии в поселке Цандрыпш Гагрского района была приостановлена примерно с 14:00 вторника 7 декабря.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Цандрыпш остался без света из-за аварии на подстанции "Псоу", рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации поселка Адгур Дасания.
Электричества у жителей Цандыпша нет уже на протяжении семи часов.
Он уточнил, что на подстанции произошел взрыв силового кабеля и ремонтная бригада занимается работами по восстановлению. Дасания предположил, что для налаживания подачи электроэнергии им может понадобится еще около двух часов.