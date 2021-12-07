Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/tsandrypsh-ostalsya-bez-elektrichestva-iz-za-avarii-na-podstantsii-psou-1036635639.html
Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"
Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"
Подача электроэнергии в поселке Цандрыпш Гагрского района была приостановлена примерно с 14:00 вторника 7 декабря. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T20:55+0300
2021-12-07T20:57+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/13/1031659053_0:75:3078:1806_1920x0_80_0_0_d3044d5b5ce8d1344bb3e28bea41c0a2.jpg
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Цандрыпш остался без света из-за аварии на подстанции "Псоу", рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации поселка Адгур Дасания.Электричества у жителей Цандыпша нет уже на протяжении семи часов.Он уточнил, что на подстанции произошел взрыв силового кабеля и ремонтная бригада занимается работами по восстановлению. Дасания предположил, что для налаживания подачи электроэнергии им может понадобится еще около двух часов.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/13/1031659053_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f7cca8844b8b18459e4d7bc6c697ebda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
проблемы энергетической отрасли в абхазии

Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"

20:55 07.12.2021 (обновлено: 20:57 07.12.2021)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Подача электроэнергии в поселке Цандрыпш Гагрского района была приостановлена примерно с 14:00 вторника 7 декабря.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Цандрыпш остался без света из-за аварии на подстанции "Псоу", рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации поселка Адгур Дасания.
Электричества у жителей Цандыпша нет уже на протяжении семи часов.
Он уточнил, что на подстанции произошел взрыв силового кабеля и ремонтная бригада занимается работами по восстановлению. Дасания предположил, что для налаживания подачи электроэнергии им может понадобится еще около двух часов.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:21Дежа вю: Украине поставляют оружие страны, готовившие Грузию к августу 2008-го
20:55Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"
20:50Угрожающий безопасности движения эвкалипт срубят на улице Гулиа в Сухуме
20:30Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались по видеосвязи
20:01Банк Абхазии выпустил памятные монеты "Кабардинец" и "Натухаец"
19:55Нацбанк выпустил три новые монеты серии "Фауна Абхазии"
19:15План по таможенным платежам за 11 месяцев выполнен на 127% в Абхазии
18:50Более трех миллиардов рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии
18:10Политолог: внедрение гомосексуального тренда на Западе идет не один десяток лет
17:28"Водоканал" объяснил причину отсутствия воды в Сухуме
16:55Сухумские куранты вышли из строя
16:36Альштейн про мнение о заразности вакцинированного от COVID-19: невежеству нет ограничений
16:25Два человека погибли в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы
15:35Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 декабря
15:20Начались работы по асфальтированию дороги, ведущей к Гудаутской ЦРБ
15:01Трапш о "критической расовой теории": сопротивление "белого" меньшинства сокращается
14:38Матчи онлайн и VAR: итоги футбольного сезона подвели в пресс-центре Sputnik
14:10Глава МЧС Абхазии рассказал, что делать, если потерялся в горах
13:38Спрос и предложение: что происходит на рынке жилья в Абхазии
12:22Гудаута останется на два дня без воды в связи с ремонтными работами