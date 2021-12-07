https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/tsandrypsh-ostalsya-bez-elektrichestva-iz-za-avarii-na-podstantsii-psou-1036635639.html

Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"

Цандрыпш остался без электричества из-за аварии на подстанции "Псоу"

Подача электроэнергии в поселке Цандрыпш Гагрского района была приостановлена примерно с 14:00 вторника 7 декабря. 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T20:55+0300

2021-12-07T20:55+0300

2021-12-07T20:57+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Цандрыпш остался без света из-за аварии на подстанции "Псоу", рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации поселка Адгур Дасания.Электричества у жителей Цандыпша нет уже на протяжении семи часов.Он уточнил, что на подстанции произошел взрыв силового кабеля и ремонтная бригада занимается работами по восстановлению. Дасания предположил, что для налаживания подачи электроэнергии им может понадобится еще около двух часов.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии