https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/ugrozhayuschiy-bezopasnosti-dvizheniya-evkalipt-srubyat-na-ulitse-gulia-v-sukhume-1036635503.html

Угрожающий безопасности движения эвкалипт срубят на улице Гулиа в Сухуме

Угрожающий безопасности движения эвкалипт срубят на улице Гулиа в Сухуме

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В Сухуме на улице Гулиа в ходе проводимых ремонтных работ по Инвестпрограмме возникла необходимость удаления великовозрастного дерева... 07.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-07T20:50+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В Сухуме на улице Гулиа в ходе проводимых ремонтных работ по Инвестпрограмме возникла необходимость удаления великовозрастного дерева, сообщил департамент ЖКХ администрации Сухума.Корневая система эвкалипта полностью повредила существующий ливневой коллектор, и есть угроза разрушения стены близстоящего здания, говорится в сообщении. Кроме того, ствол дерева большей своей частью выходит на проезжую часть, что нарушает безопасность дорожного движения.По согласованию с Государственных комитетом Абхазии по экологи коммунальщики пришли к выводу, что возможности сохранить дерево в существующем виде нет, и приняли решение об его удалении с возможностью посадки нового дерева.Чтобы избежать негативной реакции части горожан на мероприятия по удалению возрастных и аварийных деревьев, департамент ЖКХ провел консультацию с членами Общественной палаты и нашел понимание с их стороны.Соответствующие службы города уже приступили к работам по удалению потенциально опасного дерева.

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новости, сухум