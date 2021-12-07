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Угрожающий безопасности движения эвкалипт срубят на улице Гулиа в Сухуме
Угрожающий безопасности движения эвкалипт срубят на улице Гулиа в Сухуме
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В Сухуме на улице Гулиа в ходе проводимых ремонтных работ по Инвестпрограмме возникла необходимость удаления великовозрастного дерева... 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T20:50+0300
2021-12-07T20:50+0300
2021-12-07T20:50+0300
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В Сухуме на улице Гулиа в ходе проводимых ремонтных работ по Инвестпрограмме возникла необходимость удаления великовозрастного дерева, сообщил департамент ЖКХ администрации Сухума.Корневая система эвкалипта полностью повредила существующий ливневой коллектор, и есть угроза разрушения стены близстоящего здания, говорится в сообщении. Кроме того, ствол дерева большей своей частью выходит на проезжую часть, что нарушает безопасность дорожного движения.По согласованию с Государственных комитетом Абхазии по экологи коммунальщики пришли к выводу, что возможности сохранить дерево в существующем виде нет, и приняли решение об его удалении с возможностью посадки нового дерева.Чтобы избежать негативной реакции части горожан на мероприятия по удалению возрастных и аварийных деревьев, департамент ЖКХ провел консультацию с членами Общественной палаты и нашел понимание с их стороны.Соответствующие службы города уже приступили к работам по удалению потенциально опасного дерева.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сухум
Угрожающий безопасности движения эвкалипт срубят на улице Гулиа в Сухуме
СУХУМ, 7 дек - Sputnik.
В Сухуме на улице Гулиа в ходе проводимых ремонтных работ по Инвестпрограмме возникла необходимость удаления великовозрастного дерева, сообщил
департамент ЖКХ администрации Сухума.
Корневая система эвкалипта полностью повредила существующий ливневой коллектор, и есть угроза разрушения стены близстоящего здания, говорится в сообщении. Кроме того, ствол дерева большей своей частью выходит на проезжую часть, что нарушает безопасность дорожного движения.
По согласованию с Государственных комитетом Абхазии по экологи коммунальщики пришли к выводу, что возможности сохранить дерево в существующем виде нет, и приняли решение об его удалении с возможностью посадки нового дерева.
Чтобы избежать негативной реакции части горожан на мероприятия по удалению возрастных и аварийных деревьев, департамент ЖКХ провел консультацию с членами Общественной палаты и нашел понимание с их стороны.
Соответствующие службы города уже приступили к работам по удалению потенциально опасного дерева.