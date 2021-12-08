Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bolibok-rasskazal-pochemu-posle-privivki-ot-covid-19-bolit-plecho-ili-lomit-telo--1036644662.html
Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело
Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело
О том, чем вызваны реакции на прививку от коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказал российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T13:24+0300
2021-12-08T13:24+0300
радио
подкасты коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036642333_2:0:1680:944_1920x0_80_0_0_bc162a058d39130e3b0cdc57e75b10a8.jpg
Болибок
Болибок
Врач отметил, что после любой вакцинации возникают так называемые нежелательные реакции, а побочные реакции возникают крайне редко. И путать эти понятия нельзя. "К нежелательным реакциям мы относим инфильтраты в месте введения вакцины, повышение температуры, которая может быть от нескольких часов до нескольких дней, и так называемый гриппоподобный синдром, когда человек ощущает, что у него началось простудное заболевание, хотя никаких катаральных явлений в виде кашля, насморка и чихания у него нет. Иногда присоединяются болевые ощущения, ломит мышцы, суставы. Все это относится к нежелательным реакциям. Почему это происходит? Когда человек получает вакцину, она индуцирует внутри человека так называемый вакцинальный процесс то есть, мы возбуждаем иммунную систему человека, чтобы она распознала тот антиген, который ему показали, чтобы на этот антиген выработался иммунитет. Чтобы это случилось, иммунная система должна прийти из состояния покоя в некоторое возбуждение. И люди чувствуют это возбуждение иммунной системы. Степень выраженности этих нежелательных реакций зависит от исходной активности иммунной системы человека", - пояснил Болибок. При этом, врач отметил, что замечено, что чем моложе человек, тем выраженнее у него поствакцинальный процесс. Подробнее о том, почему так происходит, слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/08/1036642333_232:0:1491:944_1920x0_80_0_0_16411c9bc32df20ceac7a91fcfb836dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты коронавирус, аудио

Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело

13:24 08.12.2021
Радио
Болибок
Подписаться на
О том, чем вызваны реакции на прививку от коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказал российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Врач отметил, что после любой вакцинации возникают так называемые нежелательные реакции, а побочные реакции возникают крайне редко. И путать эти понятия нельзя.
"К нежелательным реакциям мы относим инфильтраты в месте введения вакцины, повышение температуры, которая может быть от нескольких часов до нескольких дней, и так называемый гриппоподобный синдром, когда человек ощущает, что у него началось простудное заболевание, хотя никаких катаральных явлений в виде кашля, насморка и чихания у него нет. Иногда присоединяются болевые ощущения, ломит мышцы, суставы. Все это относится к нежелательным реакциям. Почему это происходит? Когда человек получает вакцину, она индуцирует внутри человека так называемый вакцинальный процесс то есть, мы возбуждаем иммунную систему человека, чтобы она распознала тот антиген, который ему показали, чтобы на этот антиген выработался иммунитет. Чтобы это случилось, иммунная система должна прийти из состояния покоя в некоторое возбуждение. И люди чувствуют это возбуждение иммунной системы. Степень выраженности этих нежелательных реакций зависит от исходной активности иммунной системы человека", - пояснил Болибок.
При этом, врач отметил, что замечено, что чем моложе человек, тем выраженнее у него поствакцинальный процесс.
Подробнее о том, почему так происходит, слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:44Мухин о заявлении Неда Прайса о расширении НАТО на восток: США изоврались
13:24Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело
13:24Бжания приказал увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID
13:00В Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Китая в Сирии
12:45Бжания потребовал увеличить сборы за электричество в Гагрском районе
12:10Энергетики ликвидировали аварию на ИнгурГЭС
11:50Проект строительства пятизвездочного гостиничного комплекса обсуждают в Гагре
11:31Фонд "Ашана" открыл сбор средств для шестимесячного Самира Квициния
11:20Власти Гагры погасили долг перед "Абхазфармацией" в 3,2 миллиона рублей
11:14Глава Гагрского района доложил президенту об исполнении бюджета и выходе из дотаций
11:00Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах
10:42На Ингурской ГЭС произошла авария автотрансформатора
10:32Политолог рассказал, как Запад использует Украину в попытке расшатать Россию
10:24Четырнадцатилетний подросток погиб в пожаре в ткуарчалской квартире
09:45Шесть человек, которые убили СССР: зачем они это сделали
09:10Посольство России в Абхазии опубликовало график приема граждан в декабре
08:45Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века
00:56В Москве открыли 10 новых станций метро на Большой кольцевой линии
00:40Кремль: переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер
00:22Скончались еще два пациента Гудаутского ковидного госпиталя за сутки