https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bolibok-rasskazal-pochemu-posle-privivki-ot-covid-19-bolit-plecho-ili-lomit-telo--1036644662.html
Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело
Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело
О том, чем вызваны реакции на прививку от коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказал российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T13:24+0300
2021-12-08T13:24+0300
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Врач отметил, что после любой вакцинации возникают так называемые нежелательные реакции, а побочные реакции возникают крайне редко. И путать эти понятия нельзя. "К нежелательным реакциям мы относим инфильтраты в месте введения вакцины, повышение температуры, которая может быть от нескольких часов до нескольких дней, и так называемый гриппоподобный синдром, когда человек ощущает, что у него началось простудное заболевание, хотя никаких катаральных явлений в виде кашля, насморка и чихания у него нет. Иногда присоединяются болевые ощущения, ломит мышцы, суставы. Все это относится к нежелательным реакциям. Почему это происходит? Когда человек получает вакцину, она индуцирует внутри человека так называемый вакцинальный процесс то есть, мы возбуждаем иммунную систему человека, чтобы она распознала тот антиген, который ему показали, чтобы на этот антиген выработался иммунитет. Чтобы это случилось, иммунная система должна прийти из состояния покоя в некоторое возбуждение. И люди чувствуют это возбуждение иммунной системы. Степень выраженности этих нежелательных реакций зависит от исходной активности иммунной системы человека", - пояснил Болибок. При этом, врач отметил, что замечено, что чем моложе человек, тем выраженнее у него поствакцинальный процесс. Подробнее о том, почему так происходит, слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио
Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело
О том, чем вызваны реакции на прививку от коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказал российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Врач отметил, что после любой вакцинации возникают так называемые нежелательные реакции, а побочные реакции возникают крайне редко. И путать эти понятия нельзя.
"К нежелательным реакциям мы относим инфильтраты в месте введения вакцины, повышение температуры, которая может быть от нескольких часов до нескольких дней, и так называемый гриппоподобный синдром, когда человек ощущает, что у него началось простудное заболевание, хотя никаких катаральных явлений в виде кашля, насморка и чихания у него нет. Иногда присоединяются болевые ощущения, ломит мышцы, суставы. Все это относится к нежелательным реакциям. Почему это происходит? Когда человек получает вакцину, она индуцирует внутри человека так называемый вакцинальный процесс то есть, мы возбуждаем иммунную систему человека, чтобы она распознала тот антиген, который ему показали, чтобы на этот антиген выработался иммунитет. Чтобы это случилось, иммунная система должна прийти из состояния покоя в некоторое возбуждение. И люди чувствуют это возбуждение иммунной системы. Степень выраженности этих нежелательных реакций зависит от исходной активности иммунной системы человека", - пояснил Болибок.
При этом, врач отметил, что замечено, что чем моложе человек, тем выраженнее у него поствакцинальный процесс.
Подробнее о том, почему так происходит, слушайте в аудиофайле.