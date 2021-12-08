https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-prikazal-uvolnyat-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-ne-privivayuschikhsya-ot-covid-1036644356.html

Бжания приказал увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID

Бжания приказал увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID

На борьбу с коронавирусом в Абхазии с начала пандемии потрачено около 800 миллионов рублей. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T13:24+0300

2021-12-08T13:24+0300

2021-12-08T13:24+0300

в абхазии

аслан бжания

гагра

вакцинация от covid-19 в абхазии

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания приказал увольнять работников сферы образования, которые не прививаются от коронавирусной инфекции, на расширенном заседании в Гагрской администрации 8 декабря.По словам Бжания темпы вакцинации очень низкие, и необходимо исправлять ситуацию.Глава государства также поручил представителям сферы образования составить графики вакцинации по школам, селам, педагогам и направить их в Сухум. Бжания добавил, что лично будет контролировать выполнение этой задачи и проводить проверки.Как уточнила в своем докладе главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия, вакциной "Спутник V" в районе привилось 666 человек, "Спутником Лайт" - 709 человек, первым компонентом "Спутника V" привилось 182 человека.

гагра

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аслан бжания, гагра, вакцинация от covid-19 в абхазии