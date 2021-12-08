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Бжания приказал увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID
Бжания приказал увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID
На борьбу с коронавирусом в Абхазии с начала пандемии потрачено около 800 миллионов рублей. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T13:24+0300
2021-12-08T13:24+0300
2021-12-08T13:24+0300
в абхазии
аслан бжания
гагра
вакцинация от covid-19 в абхазии
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания приказал увольнять работников сферы образования, которые не прививаются от коронавирусной инфекции, на расширенном заседании в Гагрской администрации 8 декабря.По словам Бжания темпы вакцинации очень низкие, и необходимо исправлять ситуацию.Глава государства также поручил представителям сферы образования составить графики вакцинации по школам, селам, педагогам и направить их в Сухум. Бжания добавил, что лично будет контролировать выполнение этой задачи и проводить проверки.Как уточнила в своем докладе главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия, вакциной "Спутник V" в районе привилось 666 человек, "Спутником Лайт" - 709 человек, первым компонентом "Спутника V" привилось 182 человека.
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аслан бжания, гагра, вакцинация от covid-19 в абхазии
Бжания приказал увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID
На борьбу с коронавирусом в Абхазии с начала пандемии потрачено около 800 миллионов рублей.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания приказал увольнять работников сферы образования, которые не прививаются от коронавирусной инфекции, на расширенном заседании в Гагрской администрации 8 декабря.
По словам Бжания темпы вакцинации очень низкие, и необходимо исправлять ситуацию.
Мы тратим деньги на это дело. Просим. Нас ставят в приоритет. Субъектам Российской Федерации не отдают (вакцину - прим.), и мы здесь не можем процесс организовать. Давайте дружнее. Обяжите всех учителей. Не бойтесь быть плохими. Не будете плохими - это правильная позиция. Увольнять тех, кто не будет делать вакцины.
Аслан Бжания
Президент Абхазии
Глава государства также поручил представителям сферы образования составить графики вакцинации по школам, селам, педагогам и направить их в Сухум. Бжания добавил, что лично будет контролировать выполнение этой задачи и проводить проверки.
Как уточнила в своем докладе главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия, вакциной "Спутник V" в районе привилось 666 человек, "Спутником Лайт" - 709 человек, первым компонентом "Спутника V" привилось 182 человека.