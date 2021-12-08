https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/chetyrnadtsatiletniy-podrostok-pogib-pri-pozhare-v-tkuarchale-1036640853.html

Четырнадцатилетний подросток погиб в пожаре в ткуарчалской квартире

Четырнадцатилетний подросток погиб в пожаре в ткуарчалской квартире

По предварительной версии, причиной пожара стал электронагревательный прибор. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Четырнадцатилетний подросток погиб при пожаре в квартире минувшей ночью в городе Ткуарчал, сообщает МЧС Абхазии.В ночь на 8 декабря загорелась квартира на улице Ардзинба в Ткуарчале. Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 3:38. На место происшествия выехали три пожарных расчета. Отмечается, что к моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил квартиру. В результате пожара погиб 14- летний подросток. По словам спасателей, он задохнулся от угарного газа. Частично выгорела и смежная квартира. В МЧС предполагают, что причиной пожара стал электронагревательный прибор.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, пожар, мчс абхазии