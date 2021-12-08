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Четырнадцатилетний подросток погиб в пожаре в ткуарчалской квартире
Четырнадцатилетний подросток погиб в пожаре в ткуарчалской квартире
По предварительной версии, причиной пожара стал электронагревательный прибор. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Четырнадцатилетний подросток погиб при пожаре в квартире минувшей ночью в городе Ткуарчал, сообщает МЧС Абхазии.В ночь на 8 декабря загорелась квартира на улице Ардзинба в Ткуарчале. Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 3:38. На место происшествия выехали три пожарных расчета. Отмечается, что к моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил квартиру. В результате пожара погиб 14- летний подросток. По словам спасателей, он задохнулся от угарного газа. Частично выгорела и смежная квартира. В МЧС предполагают, что причиной пожара стал электронагревательный прибор.
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новости, пожар, мчс абхазии

Четырнадцатилетний подросток погиб в пожаре в ткуарчалской квартире

10:24 08.12.2021 (обновлено: 10:26 08.12.2021)
© Foto / МЧС АбхазииПожар в городе Ткуарчал
Пожар в городе Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Foto / МЧС Абхазии
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По предварительной версии, причиной пожара стал электронагревательный прибор.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Четырнадцатилетний подросток погиб при пожаре в квартире минувшей ночью в городе Ткуарчал, сообщает МЧС Абхазии.
В ночь на 8 декабря загорелась квартира на улице Ардзинба в Ткуарчале. Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство в 3:38.
На место происшествия выехали три пожарных расчета. Отмечается, что к моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил квартиру. В результате пожара погиб 14- летний подросток. По словам спасателей, он задохнулся от угарного газа.
© Foto / МЧС АбхазииПожар в городе Ткуарчал
Пожар в городе Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
Пожар в городе Ткуарчал
© Foto / МЧС Абхазии
Частично выгорела и смежная квартира.
В МЧС предполагают, что причиной пожара стал электронагревательный прибор.
© Foto / МЧС АбхазииПожар в городе Ткуарчал
Пожар в городе Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
Пожар в городе Ткуарчал
© Foto / МЧС Абхазии
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