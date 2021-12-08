https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/fond-ashana-otkryl-sbor-sredstv-dlya-shestimesyachnogo-samira-kvitsiniya-1036642215.html

Фонд "Ашана" открыл сбор средств для шестимесячного Самира Квициния

Фонд "Ашана" открыл сбор средств для шестимесячного Самира Квициния

Ребенок нуждается в срочной госпитализации в научно-практический центр детской психоневрологии в Москве. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T11:31+0300

2021-12-08T11:31+0300

2021-12-08T13:30+0300

в абхазии

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств для ребенка шести месяцев Самира Квициния, которому врачи поставили диагноз перинатальное поражение центральной нервной системы.Сложности со здоровьем у ребенка начались с самого рождения, он появился на свет раньше срока в связи с ухудшением состояния здоровья матери. Из-за кислородного голодания произошел отек мозга. После проведения курса терапии врачи стали отмечать положительную динамику, состояние ребенка улучшилось, и его выписали из детской больницы.Когда Самиру исполнилось три месяца, мама стала замечать, что он не держит голову и не набирает в весе, после чего родители незамедлительно обратились к специалистам."Я заметила, что мой ребенок начал отставать, он не делает всего того, что могут его сверстники. Невропатолог сказала, что у него отек мозга, и если не проводить лечение, то это может привести к более худшим последствиям", - рассказала мать ребенка Гунда Сакания.Перинатальное поражение центральной нервной системы представляет реальную угрозу для жизни и здоровья Самира.На госпитализацию ребенка в научно-практический центр детской психоневрологии в Москве необходимо собрать 350 тысяч рублей.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Blagotvoritelnyy-fond-Ashana-prodolzhaet-sbor-sredstv-na-pokupku-ortezov-1033368402.html

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новости, культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе