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Фонд "Ашана" открыл сбор средств для шестимесячного Самира Квициния
Фонд "Ашана" открыл сбор средств для шестимесячного Самира Квициния
Ребенок нуждается в срочной госпитализации в научно-практический центр детской психоневрологии в Москве. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T11:31+0300
2021-12-08T11:31+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств для ребенка шести месяцев Самира Квициния, которому врачи поставили диагноз перинатальное поражение центральной нервной системы.Сложности со здоровьем у ребенка начались с самого рождения, он появился на свет раньше срока в связи с ухудшением состояния здоровья матери. Из-за кислородного голодания произошел отек мозга. После проведения курса терапии врачи стали отмечать положительную динамику, состояние ребенка улучшилось, и его выписали из детской больницы.Когда Самиру исполнилось три месяца, мама стала замечать, что он не держит голову и не набирает в весе, после чего родители незамедлительно обратились к специалистам."Я заметила, что мой ребенок начал отставать, он не делает всего того, что могут его сверстники. Невропатолог сказала, что у него отек мозга, и если не проводить лечение, то это может привести к более худшим последствиям", - рассказала мать ребенка Гунда Сакания.Перинатальное поражение центральной нервной системы представляет реальную угрозу для жизни и здоровья Самира.На госпитализацию ребенка в научно-практический центр детской психоневрологии в Москве необходимо собрать 350 тысяч рублей.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Blagotvoritelnyy-fond-Ashana-prodolzhaet-sbor-sredstv-na-pokupku-ortezov-1033368402.html
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новости, культурно-благотворительный фонд "ашана", спасем жизнь вместе
Фонд "Ашана" открыл сбор средств для шестимесячного Самира Квициния
11:31 08.12.2021 (обновлено: 13:30 08.12.2021)
Ребенок нуждается в срочной госпитализации в научно-практический центр детской психоневрологии в Москве.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств для ребенка шести месяцев Самира Квициния, которому врачи поставили диагноз перинатальное поражение центральной нервной системы.
Сложности со здоровьем у ребенка начались с самого рождения, он появился на свет раньше срока в связи с ухудшением состояния здоровья матери. Из-за кислородного голодания произошел отек мозга. После проведения курса терапии врачи стали отмечать положительную динамику, состояние ребенка улучшилось, и его выписали из детской больницы.
Когда Самиру исполнилось три месяца, мама стала замечать, что он не держит голову и не набирает в весе, после чего родители незамедлительно обратились к специалистам.
"Я заметила, что мой ребенок начал отставать, он не делает всего того, что могут его сверстники. Невропатолог сказала, что у него отек мозга, и если не проводить лечение, то это может привести к более худшим последствиям", - рассказала мать ребенка Гунда Сакания.
Перинатальное поражение центральной нервной системы представляет реальную угрозу для жизни и здоровья Самира.
"В фонде "Ашана" открыты двери для тяжелобольных детей, сейчас за помощью обратилась молодая семья с больным ребенком. Самир Квициния нуждается в экстренной помощи, если не помочь ему сейчас своевременно, есть вероятность, что он не сможет полностью восстановиться, не отставать от своих сверстников и быть здоровым. Я обращаюсь ко всем нашим гражданам, сплотиться и собрать необходимую сумму", - сказала член попечительского совета Культурно-благотворительный фонда "Ашана" Шарида Тужба.
На госпитализацию ребенка в научно-практический центр детской психоневрологии в Москве необходимо собрать 350 тысяч рублей.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана"
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