https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/inal-ardzinba-o-lichnom-23-voprosa-glave-mid-abkhazii-1036651291.html

Инал Ардзинба о личном: 23 вопроса главе МИД Абхазии

Инал Ардзинба о личном: 23 вопроса главе МИД Абхазии

В ходе беседы новый министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба успел ответить на 23 вопроса информационного агентства Sputnik. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T18:42+0300

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2021-12-08T18:42+0300

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Новый министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в интервью Sputnik ответил на вопросы, которые касаются его увлечений в музыке, кино, о том, какое у него хобби, а также чем бы занимался, если не политикой.Указ о назначении Инала Ардзинба министром иностранных дел Абхазии подписал президент Аслан Бжания 17 ноября. Инал Ардзинба родился в 1990 году в Сухуме. В 2018 году стал председателем Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси. Бывший начальник департамента Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ.До мая 2018 года — сотрудник Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республика Южная Осетия. В 2017 году инициировал создание благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии".В 2020 году основал конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии". С 2021 года вместе с президентом Абхазии Асланом Бжания является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров "Будущее Абхазии".

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