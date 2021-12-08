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Мухин о заявлении Неда Прайса о расширении НАТО на восток: США изоврались
Мухин о заявлении Неда Прайса о расширении НАТО на восток: США изоврались
Заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса, который связал расширение НАТО с американской "политикой открытых дверей", в эфире радио Sputnik... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T13:44+0300
2021-12-08T13:44+0300
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Мухин
Мухин
США привержены "политике открытых дверей", поэтому не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.Во время брифинга его попросили прокомментировать слова экс-госсекретаря Джеймса Бейкера, который в 1990 году обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток "ни на дюйм"."Мы ясно дали понять &lt;...&gt;, что двери НАТО открыты и мы привержены политике открытых дверей", – цитирует ответ официального представителя Госдепа РИА Новости.По словам Прайса, у претендентов на вступление в НАТО должна быть такая возможность, если они "способны и желают внести свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе". США поддерживают право Украины "определять собственное будущее" в контексте членства в НАТО, а беспокойство у Вашингтона вызывает не этот аспект, а Россия, добавил Прайс.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО – это "красная линия" для России.В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал заявление Прайса."Соединенные Штаты изолгались. Они пытаются выдать желаемое за действительное и, как они считают, укрепить свои позиции перед серией переговоров, которые начинает разговор по закрытой связи между президентами Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Но позиции США здесь достаточно слабы, потому что истерика вокруг якобы агрессии России в отношении Украины не сработала. Вернее, сработала против США. И теперь США, которые надеялись, что Путин будет оправдываться, попали в ситуацию, когда вынуждены оправдываться сами", – сказал Алексей Мухин.По его словам, обещаниям США уже давно никто не верит."Все были свидетелями того, как американская сторона в свое время навязывала доброжелательные отношения Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. А теперь никто не верит американцам в их измышлениях по поводу того, что НАТО якобы не собиралось распространять свое влияние на страны Восточной Европы. Помните, как нас убеждали в том, что элементы ПРО, которые были развернуты на территории Румынии, не направлены против России, а направлены против Ирана. История и политика все расставила на свои места. Теперь мы видим, что военная инфраструктура НАТО полностью сориентирована на "противодействие России". И как тут верить этим не очень достойным партнерам?", – заключил политолог.
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Мухин о заявлении Неда Прайса о расширении НАТО на восток: США изоврались

13:44 08.12.2021
Радио
Мухин
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Заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса, который связал расширение НАТО с американской "политикой открытых дверей", в эфире радио Sputnik прокомментировал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
США привержены "политике открытых дверей", поэтому не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Во время брифинга его попросили прокомментировать слова экс-госсекретаря Джеймса Бейкера, который в 1990 году обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток "ни на дюйм".
"Мы ясно дали понять <...>, что двери НАТО открыты и мы привержены политике открытых дверей", – цитирует ответ официального представителя Госдепа РИА Новости.
По словам Прайса, у претендентов на вступление в НАТО должна быть такая возможность, если они "способны и желают внести свой вклад в безопасность в евроатлантическом регионе". США поддерживают право Украины "определять собственное будущее" в контексте членства в НАТО, а беспокойство у Вашингтона вызывает не этот аспект, а Россия, добавил Прайс.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО – это "красная линия" для России.
В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал заявление Прайса.
"Соединенные Штаты изолгались. Они пытаются выдать желаемое за действительное и, как они считают, укрепить свои позиции перед серией переговоров, которые начинает разговор по закрытой связи между президентами Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Но позиции США здесь достаточно слабы, потому что истерика вокруг якобы агрессии России в отношении Украины не сработала. Вернее, сработала против США. И теперь США, которые надеялись, что Путин будет оправдываться, попали в ситуацию, когда вынуждены оправдываться сами", – сказал Алексей Мухин.
По его словам, обещаниям США уже давно никто не верит.
"Все были свидетелями того, как американская сторона в свое время навязывала доброжелательные отношения Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. А теперь никто не верит американцам в их измышлениях по поводу того, что НАТО якобы не собиралось распространять свое влияние на страны Восточной Европы. Помните, как нас убеждали в том, что элементы ПРО, которые были развернуты на территории Румынии, не направлены против России, а направлены против Ирана. История и политика все расставила на свои места. Теперь мы видим, что военная инфраструктура НАТО полностью сориентирована на "противодействие России". И как тут верить этим не очень достойным партнерам?", – заключил политолог.
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