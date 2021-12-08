https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/natsionalnoy-problemoy-nazval-bzhaniya-situatsiyu-na-dorogakh-v-gagre-i-gudaute-1036649965.html

Национальной проблемой назвал Бжания ситуацию на дорогах в Гагре и Гудауте

Национальной проблемой назвал Бжания ситуацию на дорогах в Гагре и Гудауте

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил правоохранительным органам чаще проводить рейдовые мероприятия на дорогах страны и усилить работу по предотвращению ДТП. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T17:40+0300

2021-12-08T17:40+0300

2021-12-08T17:40+0300

в абхазии

гагрский район

аслан бжания

гагра

гудаута

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Национальной проблемой назвал Бжания ситуацию на дорогах в Гагрском и Гудаутском районах на расширенном заседании в администрации Гагры, которое прошло в среду 8 декабря."В Гагрском и Гудаутском районах гибнут наши молодые люди в дорожно-транспортных происшествиях. Такой статистики нет нигде (по Абхазии - прим.). В прошлом году погибло 20 человек, в этом – 11. Картина другая, но это очень много. Значит, обратить особое внимание на эту проблему", - приказал президент.Аслан Бжания поручил профильным органам чаще проводить рейдовые мероприятия и усилить работу."На нее еще наложите количество наркоманов, и у нас будет очень тяжелая история. Это характерно только для Гудаутского и Гагрского районов. Это вопрос, который будет стоять постоянно на контроле", - заявил глава государства.Он также обратился к Совету старейшин Абхазии и общественности с просьбой больше говорить о проблемах безопасности на дорогах страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210330/Opyt-kholodnoy-strany-dlya-zharkoy-Abkhazii-ischem-retsept-dorozhnoy-bezopasnosti-1032111531.html

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гагрский район, аслан бжания, гагра, гудаута