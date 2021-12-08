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Политолог рассказал, как Запад использует Украину в попытке расшатать Россию
Политолог рассказал, как Запад использует Украину в попытке расшатать Россию
Обострение ситуации на Украине вплоть до вооруженного конфликта, в который может быть втянута российская сторона, - это лишь первый этап в сценарии Запада по... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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Михеев
Михеев
"Простраивается простая цепочка - подготовить украинскую армию до такой степени, чтобы она могла вести боевые действия не день-два, а несколько месяцев, после этого втянуть Россию в боевые действия на несколько месяцев, одновременно ввести блокирующие санкции и добиться такой ситуации в России, которая приведет к дестабилизации ситуации, падению экономики и смене политического режима, вот и все. На раз два три", ― сказал Михеев в эфире радио Sputnik.Никто не думает о том, что украинская армия может победить Россию, задача всей этой кампании иная – втянуть российскую сторону в войну не на неделю, а на месяцы, чтобы она тратила на это много денег, одновременно ввести санкции, спровоцировав внутрироссийские экономические проблемы, и параллельно приложить все усилия, чтобы возбудить всевозможных активистов, рассуждает эксперт."Моральное состояние общества подготовлено к тому, чтобы ничего не делать, ничего не хотеть, и дальше на фоне этих трудностей привести к тому, что ситуация будет дестабилизирована, политический режим будет сменен на тот, который будет выполнять команды", ― продолжает Михеев.Следующим этапом противостояния станет Китай, считает эксперт. Если в России при воплощении в жизнь вышеназванной схемы придут к власти проамерикански настроенные люди, которые будут говорить о том, что Китай ― не друг, вы должны быть или против китайцев или по крайней мере не вместе с ними, "Китай, оказываясь без стратегического партнерства с Россией, вынужден быть под давлением всех этих "аукусов" идти на серьезные уступки", говорит Михеев."Если в результате в России будет 20-30 лет разрухи, этого вполне хватит, чтобы западный мир еще на 100 лет вперед подтвердил свое лидерство. Пусть эта схема выглядит очень примитивной, но она вполне реальная в головах современных американских политиков", ― считает политолог.Чтобы такой сценарий не был реализован, нам нужна Украина, резюмирует Михеев.
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Политолог рассказал, как Запад использует Украину в попытке расшатать Россию

10:32 08.12.2021
Радио
Михеев
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Обострение ситуации на Украине вплоть до вооруженного конфликта, в который может быть втянута российская сторона, - это лишь первый этап в сценарии Запада по возврату лидирующего положения в мире; в чем заключается этот сценарий, рассказал политолог Сергей Михеев.
"Простраивается простая цепочка - подготовить украинскую армию до такой степени, чтобы она могла вести боевые действия не день-два, а несколько месяцев, после этого втянуть Россию в боевые действия на несколько месяцев, одновременно ввести блокирующие санкции и добиться такой ситуации в России, которая приведет к дестабилизации ситуации, падению экономики и смене политического режима, вот и все. На раз два три", ― сказал Михеев в эфире радио Sputnik.
Никто не думает о том, что украинская армия может победить Россию, задача всей этой кампании иная – втянуть российскую сторону в войну не на неделю, а на месяцы, чтобы она тратила на это много денег, одновременно ввести санкции, спровоцировав внутрироссийские экономические проблемы, и параллельно приложить все усилия, чтобы возбудить всевозможных активистов, рассуждает эксперт.
"Моральное состояние общества подготовлено к тому, чтобы ничего не делать, ничего не хотеть, и дальше на фоне этих трудностей привести к тому, что ситуация будет дестабилизирована, политический режим будет сменен на тот, который будет выполнять команды", ― продолжает Михеев.
Следующим этапом противостояния станет Китай, считает эксперт. Если в России при воплощении в жизнь вышеназванной схемы придут к власти проамерикански настроенные люди, которые будут говорить о том, что Китай ― не друг, вы должны быть или против китайцев или по крайней мере не вместе с ними, "Китай, оказываясь без стратегического партнерства с Россией, вынужден быть под давлением всех этих "аукусов" идти на серьезные уступки", говорит Михеев.
"Если в результате в России будет 20-30 лет разрухи, этого вполне хватит, чтобы западный мир еще на 100 лет вперед подтвердил свое лидерство. Пусть эта схема выглядит очень примитивной, но она вполне реальная в головах современных американских политиков", ― считает политолог.
Чтобы такой сценарий не был реализован, нам нужна Украина, резюмирует Михеев.
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