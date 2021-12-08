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https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/posolstvo-rossii-v-abkhazii-opublikovalo-grafik-priema-grazhdan-v-dekabre-1036639538.html
Посольство России в Абхазии опубликовало график приема граждан в декабре
Посольство России в Абхазии опубликовало график приема граждан в декабре
Консульский отдел Посольства России в Абхазии предупредило о нерабочих днях в декабре и январе и изменениях графика приема граждан. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Посольство России в Абхазии сообщило об изменениях графика приема посетителей. Так, с 8 декабря прием по вопросам гражданства будет проводиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.С 27 декабря текущего года по 9 января 2022 года прием граждан по всем консульским вопросам будет временно приостановлен.
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Посольство России в Абхазии опубликовало график приема граждан в декабре

09:10 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПосольство РФ в Абхазии
Посольство РФ в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Консульский отдел Посольства России в Абхазии предупредило о нерабочих днях в декабре и январе и изменениях графика приема граждан.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Посольство России в Абхазии сообщило об изменениях графика приема посетителей.
Так, с 8 декабря прием по вопросам гражданства будет проводиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
С 27 декабря текущего года по 9 января 2022 года прием граждан по всем консульским вопросам будет временно приостановлен.
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