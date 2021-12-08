https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/posolstvo-rossii-v-abkhazii-opublikovalo-grafik-priema-grazhdan-v-dekabre-1036639538.html
Посольство России в Абхазии опубликовало график приема граждан в декабре
Посольство России в Абхазии опубликовало график приема граждан в декабре
Консульский отдел Посольства России в Абхазии предупредило о нерабочих днях в декабре и январе и изменениях графика приема граждан. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T09:10+0300
2021-12-08T09:10+0300
2021-12-08T09:10+0300
в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102143/63/1021436336_0:0:3159:1776_1920x0_80_0_0_2590f93ed47072a5181e6c43967661a5.jpg
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Посольство России в Абхазии сообщило об изменениях графика приема посетителей. Так, с 8 декабря прием по вопросам гражданства будет проводиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.С 27 декабря текущего года по 9 января 2022 года прием граждан по всем консульским вопросам будет временно приостановлен.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102143/63/1021436336_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b02f967f0ae7bcf68cd9927a4b60f61d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Посольство России в Абхазии опубликовало график приема граждан в декабре
Консульский отдел Посольства России в Абхазии предупредило о нерабочих днях в декабре и январе и изменениях графика приема граждан.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik.
Посольство России в Абхазии сообщило
об изменениях графика приема посетителей.
Так, с 8 декабря прием по вопросам гражданства будет проводиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
С 27 декабря текущего года по 9 января 2022 года прием граждан по всем консульским вопросам будет временно приостановлен.